Vagas de emprego: Agência do Trabalhador vai abrigar mutirão de vagas na próxima semana

O município de Paranavaí, através da Agência do Trabalhador, vai abrigar na próxima semana um mutirão de empregos realizado pela empresa Supermercado Amigão. Estarão disponíveis vagas para as seguintes áreas: auxiliar de açougue; líder de açougue; auxiliar de padaria; empacotador; e operadora de caixa.

O mutirão vai acontecer dentro da Agência do Trabalhador de Paranavaí, no dia 5 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 9h. Os representantes da empresa vão realizar as entrevistas com os candidatos, que devem levar consigo um currículo.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí