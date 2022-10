238 km de rodovias no Noroeste terão serviços de conservação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu esta semana os envelopes de habilitação da licitação para conservar 238,25 quilômetros de rodovias estaduais da região Noroeste, entre Maringá e a divisa com São Paulo. O pacote de melhorias tem a denominação Lote C da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, parte do programa de conservação Proconserva.

Três empresas, classificadas pela comissão de julgamento na etapa anterior, de análise de preços, permanecem na disputa: Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA. (R$ 36.333.943,86), Eco Sul Brasil Construtora Eireli (R$ 37.516.685,06) e Asphalt Pavimentação Asfáltica LTDA (R$ 38.895.000,02).

Agora, está em analise a documentação das mesmas, com o resultado a ser publicado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná quando estiver definido.

A licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que o vencedor é definido pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e pela habilitação de seus documentos, conforme edital.



Serviços – O edital prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contratos e emissão de ordem de serviço.

Por meio deste programa já foram contratados três lotes de conservação nesta regional, o A e B, de rodovias estaduais nos arredores de Paranavaí, um investimento total de R$ 36.204.484,67, contemplando 592,36 quilômetros; e o chamado lote único, a primeira iniciativa dentro do programa, contemplando rodovias de Tapira a Cianorte e Nova Esperança, um contrato de R$ 53.254.177,99 que atende 307,56 quilômetros.

O Proconserva é um programa intermediário do DER/PR que visa garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em elaboração projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Confira os detalhes deste lote, que deve beneficiar mais de 168 mil habitantes da região:

Lote C Noroeste

Extensão: 238,25 km

Rodovias: PR-218, PR-317, PR-340, PR-454, PR-458, PR-461, PR-463, PR-542 e PR-935

Municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Cruzeiro do Sul, Iguaraçu, Itaguajé, Lobato, Mandaguaçu, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Paranacity, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio e Uniflor.

Fonte: Agência Estadual de Notícias