Aplicativo Menor Preço ajuda consumidores a economizar na hora de abastecer o veículo

Um aplicativo desenvolvido pela Celepar (Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) e pela Secretaria da Fazenda permite encontrar os postos de combustíveis com valores mais em conta no Estado. Com o aumento significativo do preço dos combustíveis, o Menor Preço se destaca como um importante ferramenta na hora de abastecer – já são mais de 3 mil postos cadastrados em todo o Estado.

A ferramenta mostra na aba “combustíveis”, na primeira tela do celular ou do site, as seguintes opções: gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel ou GNV. O consumidor pode, através do filtro de pesquisa, verificar os preços praticados nos postos, com base nas notas fiscais emitidas. Nesse caso, o aplicativo também informa o endereço e a distância até o local, traçando a rota até o estabelecimento selecionado.

O Menor Preço permite ao usuário pesquisar os preços de produtos em cerca de 100 mil estabelecimentos no Estado. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um varejista emite uma nota fiscal. Toda semana, mais de 10 milhões de preços são atualizados.

Lançado em 2016 pelo Governo do Paraná para ajudar o consumidor a pagar menos em suas compras no varejo, o Menor Preço está disponível para Android e iOS.

“A tecnologia pode ser uma grande aliada também do bolso da população. Ao utilizar o aplicativo é possível encontrar locais com melhores preços para produtos, e assim economizar, inclusive em combustível”, disse o presidente da Celepar, Leandro Moura.

Pesquisa de Preço – O consumidor pode verificar os preços em um raio de até 20 quilômetros, por meio do código de barras do item “lido” com o próprio celular, ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, a ferramenta informa a distância e a data da venda. O aplicativo vai mostrar o endereço do estabelecimento, a distância a ser percorrida para chegar até ele e também o preço praticado pelo posto.

Fonte: Agência Estadual de Notícias