Após restauração, ponte sobre o Rio Ivaí entre Rondon e Paraíso do Norte tem tráfego liberado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), liberou no início deste mês o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Ivaí na PR-492, no limite entre os municípios de Rondon e Paraíso do Norte, na região Noroeste, após concluir a recuperação da sua pista.

A ponte de 295,12 metros de comprimento por 13,75 metros de largura passou por substituição de todas as juntas de dilatação entre as lajes, restauração dos berços de apoio das juntas e reparo total do pavimento sobre a estrutura.

Estes serviços são parte de uma obra de manutenção geral da ponte, que incluiu, também, o reparo e recuperação de danos em estruturas de concreto, recomposição de erosão e reforço nos aterros de acesso, novas lajes de transferências nas cabeceiras, recuperação de guarda-corpos, melhoria e ampliação do sistema de drenagem nos acessos e sobre a ponte, nova sinalização horizontal, reforço da sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança viária, limpeza e pintura da estrutura, entre outros.

Ainda serão instaladas chapas metálicas de reforço, mas esses serviços são executados na parte de baixo da ponte, afetando o tráfego por poucas horas.

A obra está incluída em um contrato de manutenção de obras de arte especiais (OAE) do Escritório Regional Caiuá da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, sendo ao todo cinco pontes e uma galeria, um investimento de R$ 6.356.534,63. Confira neste mapa a localização de todas as OAEs deste contrato.

Somente nesta ponte sobre o Rio Ivaí os investimentos são de cerca de R$ 2 milhões. Parte dos serviços foram realizados em 2024, e desde o início deste ano a ponte estava operando em sistema pare-e-siga, encerrado com as melhorias na pista concluídas.

