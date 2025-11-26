Assembleia Itinerante chega a Paranavaí e Dois Vizinhos para duas novas edições em novembro

A Assembleia Legislativa do Paraná avança para as regiões Noroeste e Sudoeste do Estado com a realização da 34ª e 35ª edições da Assembleia Itinerante, que acontecem em Paranavaí, no dia 26 de novembro, e em Dois Vizinhos, no dia 28. Criado em 2023, o programa segue ampliando a presença do Parlamento nas cidades paranaenses, fortalecendo o diálogo direto com a população e aproximando os deputados das demandas locais.

O programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná permite que a comunidade interaja pessoalmente com os parlamentares e apresente sugestões para aprimorar políticas públicas. Além disso, durante as sessões especiais realizadas em cada município, diversas homenagens a personalidades locais, pioneiros e empresas serão promovidas. O público que visitar os eventos contará novamente com o serviço gratuito de atendimento jurídico da Defensoria Pública do Paraná, disponível nos locais das sessões.

Com a realização dessas duas próximas agendas, o programa alcança 35 edições desde sua criação, consolidando-se como uma das principais iniciativas do Parlamento estadual para estimular a participação popular e ampliar a representatividade regional.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destaca que o projeto tem contribuído para aproximar ainda mais o Legislativo da vida real dos paranaenses. “A Assembleia Itinerante reforça o compromisso do Parlamento em ouvir de perto as pessoas. Esse contato direto é fundamental para que as decisões tomadas em Curitiba reflitam as necessidades das regiões e ajudem a melhorar a vida das famílias em todo o Estado. Chegamos à 34ª e 35ª edições, o que demonstra a grandeza e a efetividade do projeto”, afirmou Curi.

“Cada edição da Assembleia Itinerante reforça o nosso compromisso de estar onde o povo está. Em Paranavaí e Dois Vizinhos, vamos ouvir de perto as demandas, entender as prioridades de cada região e transformar essa escuta em ações práticas. Esse contato direto é o que fortalece o Parlamento e garante que as decisões reflitam a realidade de todo o Paraná”, afirmou Gugu Bueno (PSD), primeiro-secretário da Assembleia.

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), reforça que a Assembleia Itinerante permite a construção de políticas públicas mais eficientes e conectadas às necessidades da população. “Vamos ouvir os moradores de Paranavaí e de Dois Vizinhos, receber sugestões das sociedades e de empresários. É o Parlamento próximo de onde as pessoas estão. Vamos ouvir, aprender e trabalhar por ações cada vez mais efetivas”, afirmou.

Serviço

34ª Sessão Especial da Assembleia Itinerante – Paranavaí

Data: 26/11/2025

Local: IV Fiman – Parque de Exposições Presidente Arthur Costa e Silva – BR-376 – Zona 11

Horário: 18h

35ª Sessão Especial da Assembleia Itinerante – Dois Vizinhos

Data: 28/11/2025

Local: 14ª Expovizinhos 2025 – Av. Dorvalino Tosi, 662 – Bairro Jardim Colina

Horário: 20h

Fonte: Assembleia Legislativa do Paraná