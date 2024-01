"Caribe paranaense": turistas aprovam estruturas em Porto Rico e São Pedro do Paraná

A estrutura montada pelo Governo do Estado na Costa Noroeste do Estado caiu no gosto de quem curte o verão nos balneários de água doce do Rio Paraná. As ações do Verão Maior Paraná em Porto Rico e Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná, incluem quadras para a prática de esportes, atividades de recreação e espaço de descanso, além de reforço na segurança e, pela primeira vez, shows com artistas locais nos fins de semana.

Moradora de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a gerente de cantinas Dina Benitez visita Porto Rico há quatro anos e tem se surpreendido com o crescimento da infraestrutura turística no local. “Eu particularmente prefiro as praias de água doce e acho aqui bem mais relaxante. A infraestrutura de Porto Rico melhorou bastante desde a primeira vez que vim”, conta.

Para ela, as opções de lazer oferecidas pelo Governo do Estado são um diferencial. “É um incentivo à prática de esportes, principalmente para os jovens, além de ser mais uma opção de lazer aqui na prainha”, afirma. “A gente sempre vem em grupos grandes, já trouxe várias pessoas da minha família, e aproveitamos muito. Aqui é o ‘caribe paranaense’, recomendo muito que as pessoas venham conhecer”.

Em uma parceria entre as secretarias estaduais do Turismo, a do Esporte e a da Cultura, os dois principais balneários da região contam com lounges cobertos, com bancos e puffs para descanso, chuveiros, redes, palco para recreação, quadras para a prática de vôlei, futevôlei, beach tennis, espaço para pintura facial e brincadeiras, além de 14 acadêmicos em cada local oferecer atividades aos turistas.

Quem também viajou de longe para conhecer as belezas do Rio Paraná foi a família de Adeir e Maria Cláudia de Souza. Foram quase três dias de viagem e mais 2,5 mil quilômetros percorridos entre Ariquemes, em Rondônia, e São Pedro do Paraná.

“Está sendo ótimo, já passeamos de barco, conhecemos várias ilhas e praias e também estamos curtindo os shows no fim de semana”, conta Maria. “Tem que reconhecer o trabalho de quem está por trás dessas estruturas. O Governo do Paraná fez um ótimo papel em preparar tudo isso para receber as pessoas. Está sendo uma ótima viagem”, completa.

O administrador maringaense Aparício Bernardo Júnior frequenta há anos Porto Rico e brinca que o local é “praia de Maringá”, cidade a 172 quilômetros de distância. “Cada ano que passa, as cidades daqui têm mais construções, loteamentos, hotéis. O turismo está se incrementando demais”, afirma. “Tem várias opções de passeio e agora também essa estrutura montada pelo Governo do Estado. É a primeira vez que eu vejo e está muito legal, é uma iniciativa que atrai as pessoas”.

Everton e Dirce Ulkoski são de Marechal Cândido Rondon, fizeram sua primeira visita à Costa Noroeste nesta temporada e gostaram muito do que encontraram na região. “Valeu muito a pena vir conhecer. Ouvíamos falar da região pela imprensa e encontramos um lugar muito bonito, organizado, como deve ser um local turístico”, destaca Everton. “Além disso tem segurança e opções de lazer. Para quem vem com filhos está bem legal, tem recreação para as crianças. Eu indico muito para quem quiser conhecer”.

Oportunidade – A temporada de verão é a oportunidade para o aposentado Sebastião Francisco, de 65 anos, ganhar um dinheirinho a mais. Ele mora em Porto Rico desde os anos 1970 e aproveita o movimento na prainha de Santa Rosa para vender picolés. “Se não fosse o turismo, não teríamos muito o que fazer. Mas é uma área que está crescendo muito, está sendo muito bom, está dando para vender bem tanto aqui na prainha, como na cidade”, diz.

Francisco já trabalhou como pedreiro e carpinteiro e conferiu de perto o boom imobiliário da cidade, que ganhou diversos condomínios e resorts de luxo nos últimos anos. “Tem vindo muita gente para cá, cada vez mais. O povo descobriu as praias de água doce e tem gostado mais do que de água salgada. Tem muito lugar bonito para conhecer aqui, várias ilhas e prainhas no ano. Para a gente isso é ótimo, porque aumentam as vendas e as oportunidades para quem é daqui”, afirma.

Segurança – Além de implantar as estruturas de lazer, o Governo do Estado também reforçou a área de segurança pública para garantir uma estada segura e tranquila aos veranistas. O Corpo de Bombeiros conta com uma equipe de 56 guarda-vidas, sendo 39 civis e os demais militares da corporação, para atender os banhistas em Porto Rico, São Pedro do Paraná, Marilena e Terra Rica.

As polícias Militar e Civil também estão com o efetivo maior para atender as ocorrências e reforçar o patrulhamento na região. São 22 policiais e oito viaturas da PM atendendo a Costa Noroeste desde dezembro, além de um reforço maior nos fins de semana e em datas como o Réveillon e o Carnaval. A corporação também tem duas aeronaves à disposição para o patrulhamento das ilhas.

Já a Polícia Civil está com um posto em Porto Rico que funciona como uma delegacia. Delegados, investigadores e escrivães estão presentes diariamente no local para a confecção boletins de ocorrência (BOs), de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica e prestar outros atendimentos.

Verão Maior Paraná – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

