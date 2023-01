Carlos Massa Ratinho Junior é empossado na Assembleia Legislativa para o seu segundo mandato à frente do Governo do Estado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) foi empossado para o segundo mandato à frente do Poder Executivo do Estado na manhã deste domingo (1º/1/2023), em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. Ao lado do vice-governador, Darci Piana (PSD), a cerimônia de posse contou com a presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas, familiares e convidados. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo estadual, deputado Ademar Traiano (PSD).

Logo após a abertura da sessão plenária, com a recepção do governador e de seu vice e o anúncio da composição da Mesa Diretora dos trabalhos, foram executados o Hino Nacional e o Hino do Estado do Paraná. Ao saudar os presentes, o presidente da Assembleia afirmou que o Paraná dá início a um ciclo de renovação, após um período de uma série de crises, como a pandemia da Covid-19 e a Guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Encerramos um ciclo de quatro anos em que vossa excelência soube administrar contra todas as adversidades e com competência. O governador fez com que o Paraná se transformasse em um Estado de vanguarda. O fato de o Paraná ser uma das maiores economias do País é fruto deste trabalho realizado. Sepultamos tudo o que de negativo ocorreu, as crises que assolaram o mundo. Governador Carlos Massa, vossa excelência toma posse com a perspectiva e a certeza de que dias melhores virão”, disse Traiano.

O presidente do Legislativo afirmou ainda que a Assembleia deposita toda a confiança no governo, que poderá contar com o apoio dos parlamentares. “O Poder Legislativo estará com vossa excelência para que os paranaenses possam se orgulhar do governo que escolheram e, assim, viver dias diferentes”, completou.

Compromisso

Depois do pronunciamento do presidente da Assembleia, Carlos Massa Ratinho Junior proferiu o seu compromisso constitucional de Governador de Estado, nos termos do artigo 83 da Constituição Estadual, com a intenção de cumprir a Constituição da República e a do Estado, de observar as leis e de promover o bem-estar geral do povo paranaense. Após o juramento, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), realizou a leitura do termo de posse do governador. A ação foi repetida com o vice-governador, Darci Piana, que também proferiu o seu compromisso constitucional.

Os termos de posse foram então devidamente assinados pelo governador e pelo vice-governador, assim como pelos integrantes da Comissão Executiva do Legislativo – além do presidente e do primeiro secretário, o segundo secretário, Gilson de Souza (PL), também assinou o documento. Após a solenidade legal, o presidente da Assembleia Legislativa declarou Carlos Massa Ratinho Junior e Darci Piana como oficialmente empossados nos cargos de governador e vice-governador.

Ainda durante a cerimônia, Rose Traiano, esposa do presidente da Assembleia, presenteou com um ramalhete de flores a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa. Gisele de Souza, esposa do segundo secretário da Assembleia, Gilson de Souza (PL), realizou o mesmo gesto com a senhora Maria José Piana. A entrega das flores foi retribuída pelas esposas do chefe e vice do Executivo.

Antes de discursar, o governador deu posse ao secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Discurso

Em seu primeiro discurso como governador reeleito empossado, Ratinho Junior relembrou os desafios enfrentados pelo governo. “Há quatro anos eu tomava posse pela primeira vez como governador do Paraná. Apesar de ter elaborado um grande planejamento naquela época, não imaginava que chegaria novamente a esse momento tendo enfrentado uma grande pandemia e alcançado as marcas que colocaram o Paraná em um novo patamar de desenvolvimento econômico e social”, disse.

Entre as conquistas, Carlos Massa destacou o fato de o Paraná ter atingido o posto de quarta maior economia do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul. Ele também afirmou que o Estado conquistou a menor taxa de desemprego desde 2014, após gerar mais de 400 mil novas vagas com carteira assinada em menos de quatro anos.

Além disso, o Paraná atingiu o melhor indicador de redução de desigualdades do Sul do País, ultrapassando Santa Catarina pela primeira vez na história. O governador também lembrou que o Estado possui a melhor educação pública do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Nós somos uma referência em sustentabilidade, atestada pelo Ranking de Competitividade dos Estados e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Hoje com muito orgulho podemos dizer que temos um Paraná melhor, mais competitivo, mais moderno, mais humano, mais inovador e mais sustentável”, completou.

Ratinho Junior firmou ainda um compromisso de desenvolvimento na próxima gestão. “Vamos gerar cada vez mais empregos, atrair mais negócios e investir nos municípios, que é uma das nossas grandes características. Mapeamos ao longo desses quatro primeiros anos as nossas maiores dificuldades e potencialidades. Vamos nos concentrar naquilo que podemos melhorar e transformar em excelência aquilo que já temos de bom. O Paraná é uma terra de oportunidades”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, encerrou os trabalhos após a manifestação do governador e após externar os seus agradecimentos a todos os presentes.

Além de governador e vice e da Mesa Diretora da Assembleia, também compuseram a Mesa o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o prefeito de Curitiba Rafael Greca, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (MP-PR), Gilberto Giacóia, o arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro Fabio Camargo.

Fonte: Diretoria de Comunicação / ALEP