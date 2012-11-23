Chuva volta ao Paraná a partir do fim de semana, prevê o Simepar

Depois de dois dias seguidos de recordes de frio em pelo menos 30 cidades paranaenses, as temperaturas nesta sexta-feira (26) ficaram um pouco mais amenas no Paraná. Com a massa de ar polar e seco perdendo força, a chuva retorna aos poucos ao estado, atingindo de forma isolada o Noroeste e o Norte nesta sexta, a faixa oeste no sábado (27), e avançando para o Centro-Sul no domingo (28). A chuva atinge todo o Paraná somente na segunda-feira (29).

Além das temperaturas um pouco mais altas do que as de quarta e quinta-feira (25), quando temperaturas negativas e geadas amplas marcaram o amanhecer na metade sul do estado, a nebulosidade é o destaque na maior parte do Paraná nesta sexta-feira (26).

“O sol aparece à tarde mas, principalmente no Noroeste, Norte e Leste, entre a região de Curitiba e as praias, a nebulosidade ficará bastante variável ao longo do dia. No Noroeste e no Norte, inclusive, há possibilidade de chuva bem passageira, isolada. Já no Oeste e no Sudoeste, o sol predomina ao longo do dia”, ressalta Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

No sábado (27), o ambiente fica mais instável e a chuva pode atingir as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste a qualquer momento do dia. O amanhecer segue com temperaturas mais baixas, ligeiramente abaixo de 10°C, principalmente na região Sul do Estado. No Norte o tempo fica um pouco mais quente, com predomínio de sol e temperaturas máximas em torno dos 25°C.

“Um sistema de baixa pressão presente entre o Paraguai e os países vizinhos contribui para a formação de várias áreas de instabilidade, que avançam em direção ao Estado e atingem a faixa oeste. Nos demais setores a nebulosidade fica presente, e alguma chuva ocasional não está descartada, com maior potencial para o período da tarde”, explica Samuel.

No domingo (28), a chuva fica mais intensa. “Um ciclone extratropical se forma na altura da costa do Uruguai e não avança pelo Paraná, mas favorece a intensificação de uma frente fria. Essa frente fria, sim, deve avançar pelo Estado ao longo do domingo, provocando tempestades, especialmente no Noroeste, Oeste e Sudoeste, e também no Centro-Sul do estado”, afirma Samuel.

Nestas regiões há risco de chuva forte, vento forte e descargas atmosféricas. Já no Norte e no Leste, a possibilidade de chuva no domingo é baixa e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Esta frente fria se espalha pelo estado na segunda-feira (29), levando a chuva para todas as outras regiões do Paraná. O Simepar trará boletins atualizados na próxima semana.

Fonte: Agência Estadual de Notícias