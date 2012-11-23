Com auxílio do Estado, cooperativa familiar inaugura frigorífico de peixe no Noroeste

A Cooperativa da Agricultura Familiar da Região Noroeste do Paraná (Coopersul) inaugurou em Cruzeiro do Sul, na quarta-feira (27/8), a Unidade de Beneficiamento do Pescado, que tem capacidade de abate de 15 mil quilos ao dia. O empreendimento contou com o auxílio de R$ 600 mil do Governo do Estado, por meio do Programa Coopera Paraná.

Além dos recursos não reembolsáveis do Estado, a cooperativa conseguiu empréstimo via Pronaf, do Banco do Brasil, no valor de R$ 7,5 milhões. Com isso conseguirá realizar o sonho que vinha acalentando há pelo menos quatro anos de colocar os pescados no mercado nacional. “O ponto chave é que no final da obra recebemos o Serviço de Inspeção Federal (SIF), já estamos aptos a comercializar em todo território nacional”, disse o presidente da cooperativa, Leandro Aparecido Espiniano.

A criação de peixes, da espécie tilápia, é realizada em tanques-rede no Rio Paranapanema. A estimativa é de que 123 cooperados sejam beneficiados com essa atividade. A cooperativa também tem uma parceria com a prefeitura de Santa Inês. O município fomenta a atividade pesqueira na Usina Hidrelétrica de Taquaruçu. A cooperativa oferece assistência técnica para os produtores.

A proposta é de produzir principalmente filés de tilápia, mas também haverá postas em menor quantidade. O institucional continuará sendo o principal mercado. A Coopersul tem mantido contato para ampliar o atendimento a pequenos e médios supermercados das regiões norte e noroeste do Paraná e oeste de São Paulo. Os produtos saem com selo de Agricultura Familiar.

“O investimento da Coopersul em piscicultura é importante para a região, pois muitos pescadores vivem da atividade nas águas do Rio Paranapanema e agora terão onde industrializar o produto garantindo mais renda às famílias, além da perspectiva de gerar empregos no setor”, disse o chefe do Núcleo Regional de Paranavaí, José Jorge Oliveira Neto.

COOPERSUL – O padre Roberto Kuriyama foi o incentivador da criação da Associação dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul no início da década de 1990. O esforço da comunidade foi recompensado com recursos do Japão, que possibilitaram a compra de uma área de 2,42 hectares para a construção da sede, casa, barracão e centro de treinamento.

Depois de um período de baixa operação as atividades foram retomadas em 2015, quando a associação foi transformada na Coopersul. Desde então o mercado, principalmente institucional, tem crescido. A cooperativa possui 150 cooperados que atuam na produção de ovos e hortifrúti. Em 2017 foram feitas as primeiras vendas de tilápia no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

No entanto, o processamento era terceirizado, o que encarecia os custos. Por isso a decisão por construir uma planta frigorífica própria, que agora está em funcionamento. As instalações ficam em área de fácil acesso, próxima à zona urbana de Cruzeiro do Sul, e a matéria-prima será fornecida dentro de um raio de 100 quilômetros.

Fonte: Agência Estadual de Notícias