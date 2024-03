Com capacidade para 2 mil atendimentos/mês, Alto Paraná recebe um Pronto Atendimento

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, autorizou nesta sexta-feira (22/3) a ordem de serviço para construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Alto Paraná, na região Noroeste do Estado. A obra, que recebeu um aporte de R$ 3,5 milhões do governo estadual, além de R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura, é a primeira deste tipo na história do município.

Com uma estrutura de 812 metros quadrados, o novo PAM de Alto Paraná prestará serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico para pacientes, reforçando a rede de urgência e emergência da região. A capacidade será de até 2.100 atendimentos ao mês, em procedimentos de baixa e média complexidade.



“É um prédio moderno, localizado em uma área central do município e que será uma referência por pelo menos 30 anos, inclusive transformando a rede de urgência e emergência na região”, afirmou o secretário Beto Preto, que assinou a autorização.

"É sem dúvida um marco para nossa cidade. Sempre encontramos as portas do Governo abertas para Alto Paraná e é graças a essa relação que conseguimos melhorar o nosso município e consequentemente a vida de todos os moradores. Agradecemos muito por esse dia histórico", afirmou o prefeito Claudemir Palito.

Regionalização – Atualmente, o Estado possui 39 unidades de Pronto Atendimentos em execução, distribuídas por todas as regiões. As mais avançadas são as de Curiúva (53,3%), Pontal do Paraná (49,5%) e Reserva (43,1%). A estrutura está dentro do processo de regionalização dos atendimentos promovido pelo Governo do Estado desde 2019.

Presenças – Também participaram do evento o superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil, Junior Weiller; os deputados estaduais Anibelli Neto e Do Carmo; além de prefeitos, vereadores e lideranças locais.

Fonte: Agência Estadual de Notícias