Com investimento de R$ 1,2 milhão, Estado inicia recuperação da PR-492 em Tamboara

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) iniciou a obra emergencial de recuperação do km 11,64 da PR-492 em Tamboara na última sexta-feira (21/4), feriado de Tiradentes. Está prevista a demolição do local danificado para implantação de colchão drenante, recomposição do bueiro de concreto no local, seguida pela recomposição do talude de aterro, nova pavimentação da pista e sinalização horizontal e vertical.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 1.221.083,80, com administração da obra e fiscalização dos serviços pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O prazo de execução é de até 150 dias, podendo ser finalizada antes, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Dentro do mesmo contrato também está sendo recuperado o aterro da rodovia no km 14,84, danificado pelas chuvas na região, incluindo implantação de novos dispositivos de drenagem no local.

Desvio – A rodovia foi atingida por abertura de cratera no eixo da pista no km 11,64 em março, tendo recebido reparos emergenciais do DER/PR à época. Devido à natureza do dano, com infiltração de água sob o aterro, e grande volume de chuvas na região, ela voltou a ceder, levando ao bloqueio do trecho, que fica no perímetro urbano de Tamboara.

Desde então o DER/PR fez estudos e sondagens para elaboração do projeto de recuperação, utilizado na contratação emergencial, agora em andamento.

Atualmente a rodovia está bloqueada entre o trevo de acesso ao município e o cruzamento próximo a um posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, em uma extensão de 2,3 quilômetros, com o tráfego sendo desviado para vias municipais de Tamboara.

