Com investimento de R$ 36 milhões, Estado inicia obras em rodovias no Noroeste

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), iniciou as obras de conservação de 238,25 quilômetros de rodovias estaduais da região Noroeste. Os serviços vão beneficiar diretamente mais de 170 mil habitantes de 17 municípios, além do tráfego de longa distância. O Governo do Paraná está investindo R$ 36 milhões nos reparos de nove rodovias para garantir mais segurança e conforto aos usuários.

Inicialmente, serão operações tapa-buracos nas rodovias com maior necessidade de reparos (já em andamento na PR-463). Nas próximas semanas, o DER/PR irá atender a PR-317, PR-454 e PR-218. Ainda estão previstas no pacote de obras os trechos da PR-340, PR-458, PR-461, PR-542 e PR-935. Os municípios beneficiados são: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Cruzeiro do Sul, Iguaraçu, Itaguajé, Lobato, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Paranacity, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio e Uniflor.

Esta etapa inicial, com os trabalhos de tapa-buracos, é parte dos serviços de reparação para segurança aos usuários. O objetivo é garantir a trafegabilidade na via antes do início dos reparos mais complexos, como reperfilagem do asfalto e remendos profundos. Também estão previstas melhorias no sistema de drenagem e restauração da sinalização horizontal. O prazo para conclusão é de um ano.

O diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, ressalta a importância dos serviços de conservação. “Essas rodovias estaduais ligam os municípios menores com os principais centros, como Maringá, facilitando acesso da população aos hospitais de referência, escolas, universidades, e centros comerciais. Além disso, elas também atendem os caminhões de grande porte, sendo uma região estratégica para escoamento da produção agrícola e agropecuária do Paraná”, afirma.

Proconserva – As obras estão inclusas no Lote C da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, dentro do programa de conservação de pavimentos Proconserva. Já foram contratados três lotes do programa de conservação no Noroeste do Estado. Os lotes A e B, de rodovias estaduais nos arredores de Paranavaí, contemplam 592 quilômetros, com um investimento de R$ 36,2 milhões, do Governo do Paraná. Já o chamado lote único, que foi a primeira iniciativa dentro do programa, atende 307 quilômetros de rodovias entre Tapira e Cianorte, com um contrato de R$ 53,2 milhões.

O Proconserva é um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação. Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

