Com massa de ar polar, Paraná tem primeiras temperaturas negativas e recorde de frio no ano

A semana começou com geada e temperaturas negativas em várias cidades paranaenses, depois de grandes volumes de chuva no fim de semana. A segunda-feira (11) marcou novamente o recorde das temperaturas mais baixas de 2026 em todas as estações meteorológicas do Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, e as primeiras temperaturas negativas do ano foram registradas. Gradativamente, segundo a previsão do tempo, as temperaturas voltarão a subir ao longo da semana.

Tudo começou com a formação de um ciclone extratropical na Argentina, que se deslocou para o oceano. Dele foi gerada uma frente fria, que começou a atravessar o Paraná pouco antes da 0h de sexta (8), trazendo muita chuva para todas as regiões. A frente fria deixou o Estado na tarde de domingo (10), seguindo na direção de São Paulo.

Entre a noite de quinta-feira (7) e a tarde de domingo (10), os maiores volumes de chuva foram registrados em Altônia (78,4 mm), Antonina (117,6 mm), Antonina - APPA (73,4 mm), Assis Chateaubriand (88 mm), Cambará (93 mm), Campo Mourão (94,8 mm), Cândido de Abreu (158 mm), Cerro Azul (110,8 mm), Cianorte (111 mm), Cornélio Procópio (134,6 mm), Curitiba (84,8 mm), Fazenda Rio Grande (84,6 mm), Guarapuava (72,8 mm), Distrito de Entre Rios em Guarapuava (75 mm), Guaraqueçaba (86 mm), Irati (100 mm), Jaguariaíva (126 mm), Lapa (83,6 mm), Londrina (125,8 mm), Maringá (115,6 mm), Morretes (138,8 mm), Paranavaí (121 mm), Pinhais (77,4 mm), Ponta Grossa (131,8 mm), Santa Maria do Oeste (116,2 mm) e Telêmaco Borba (163,2 mm).

Com esses valores, 18 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação já atingiram, nos primeiros dez dias, toda a média histórica de chuva de maio: Altônia, Antonina, Cambará, Campo Morão, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Irati, Jaguariaíva, Lapa, Londrina, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, e Telêmaco Borba.

Assim que a chuva passou, as temperaturas começaram a baixar devido a chegada de uma massa de ar polar. No sábado, Altônia, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cascavel, Cianorte, Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, Irati, Guaíra, Guarapuava, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Santa Maria do Oeste, Paranavaí, Ubiratã e Umuarama amanheceram com as temperaturas mais baixas de 2026 até aquele momento. Até a noite de sábado, as temperaturas caíram ainda mais.

No domingo, todas as estações meteorológicas do Simepar atingiram novamente suas temperaturas mais baixas de 2026 até aquele momento. A mais baixa foi 0,8°C em General Carneiro. As temperaturas voltaram a cair na madrugada desta segunda-feira, que registrou as mínimas mais baixas até o momento em todas as estações meteorológicas do Simepar (confira a tabela completa abaixo) - com exceção de Assis Chateaubriand, que teve 5,5°C no domingo (10) e 5,6°C na segunda (11).

As temperaturas nesta segunda-feira (11) foram negativas em Palmas (-0,3°C), Guarapuava (-1,2°C), General Carneiro (-1,7°C), e Distrito de Entre Rios, também em Guarapuava (-2,4°C). Esta temperatura de Entre Rios foi a mais baixa já registrada em 2026 em todo o Paraná até o momento.

A sensação térmica ou índice de frio, cálculo que leva em consideração a temperatura e o vento, foi negativa entre a madrugada e o amanhecer em várias cidades, chegando a -4°C em Cascavel, -0,1°C em Curitiba, -5,3°C no Distrito de Entre Rios, -2,8°C em Fazenda Rio Grande, Irati teve -1,8°C, Francisco Beltrão teve -0,5°C, General Carneiro teve -7,5°C, Guarapuava teve -4,7°C, Lapa com -1,5°C, Laranjeiras do Sul com -2,3°C, Palmas com -2,9°, Pato Branco com -1,4°C, Pinhão com -2,7°C, Toledo com -0,7°C, e União da VItória teve -0,2°C.

“A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil e também está começando a deixar o tempo mais estável no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ou seja, bem extensa”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar..

A condição no Paraná foi favorável para geadas. “Amanhecer gelado em todas as regiões, com valores de temperatura abaixo dos 10°C até mesmo no litoral. Na faixa norte, muitas cidades com 5°C neste amanhecer, proporcionando condição de geada fraca em alguns pontos, nas áreas mais protegidas ao vento. Em toda a metade sul, as temperaturas ficaram abaixo deste valor”, ressalta Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

SOL E TEMPERATURAS MAIS ALTAS NA QUARTA – A partir desta segunda-feira, as temperaturas voltam a subir gradativamente. “A perspectiva é de predomínio de sol ao longo do dia. Não há previsão de chuva até quarta-feira. O tempo segue estável e frio. Na terça-feira continua o forte resfriamento no amanhecer, com possibilidade de formação de geadas no Paraná, porém mais concentradas na metade sul”, detalha Lizandro.

O frio perde intensidade a partir da tarde de quarta-feira (13), quando as temperaturas ultrapassam os 20°C na maioria das regiões do Estado. As condições atmosféricas mudam novamente a partir de quinta-feira (14). “Teremos já condição de chuva nas áreas mais próximas da fronteira com o Paraguai e de divisa com o Mato Grosso do Sul, ou seja, Noroeste e Oeste do Paraná. As pancadas de chuva ocorrem entre a tarde e noite de quinta”, afirma Lizandro.

Nas outras regiões paranaenses, na madrugada de quinta para sexta-feira (15) a chuva também pode ocorrer, de forma isolada e com menor intensidade. As temperaturas seguem em elevação até o fim de semana.

Temperaturas mais baixas registradas em 2026 até o momento - todas na segunda-feira (11), com exceção de Assis Chateaubriand, que registrou a menor temperatura no domingo (10):

APPA Antonina: 9,1°C

Altônia: 5,6°C

Antonina: 8,2°C

Apucarana: 4,7°C

Assis Chateaubriand: 5,5°C

Cambará: 6,1°C

Campo Mourão: 3,7°C

Candido De Abreu: 4,2°C

Capanema: 2,1°C

Cascavel: 0,0°C

Cerro Azul: 4,8°C

Cianorte: 4,6°C

Cornélio Procópio: 6,4°C

Cruzeiro Do Iguaçu: 4,2°C

Curitiba: 2,7°C

Fazenda Rio Grande: 1,3°C

Foz do Iguaçu: 3,2°C

Francisco Beltrão: 2,3°C

General Carneiro: -1,7°C

Guaira: 4,1°C

Guarapuava: -1,2°C

Guarapuava - Entre Rios: -2,4°C

Guaraqueçaba: 7,1°C

Guaratuba: 9,4°C

Irati: 1,5°C

Jaguariaiva: 3,4°C

Lapa: 0,2°C

Laranjeiras Do Sul: 1,6°C

Loanda: 5,3°C

Londrina: 4,7°C

Maringá: 5°C

Nova Prata do Iguaçu: 5,1°C

Palmas: -0,3°C

Palotina: 1,6°C

Paranaguá: 9,1°C

Paranavaí: 5,2°C

Pato Branco: 1,2°C

Pinhais: 1,5°C

Pinhão: 0,2°C

Ponta Grossa: 3,3°C

Santa Helena: 3,7°C

Santa Maria Do Oeste: 1,4°C

Santo Antônio da Platina: 6,5°C

São Miguel do Iguaçu: 5,7°C

Telêmaco Borba: 3,6°C

Toledo: 1,7°C

Ubiratã: 3,1°C

Umuarama: 4,3°C

União da Vitória: 2,1°C

Estações meteorológicas do Simepar que ultrapassaram a média histórica de volume de chuva nos primeiros dez dias de maio (cidade / média histórica para maio / volume de chuva em maio até o dia 10)

ALTÔNIA: 62,9 mm / 86,8 mm

ANTONINA: 120,0 mm / 141,8 mm

CAMBARÁ: 84,2 mm / 93 mm

CAMPO MOURÃO: 86,3 mm / 99,8 mm

CÂNDIDO DE ABREU: 121 mm / 168,4 mm

CERRO AZUL: 77,9 mm / 123,2 mm

CIANORTE: 86,8 mm / 112 mm

CORNÉLIO PROCÓPIO: 82,4 mm / 138,2 mm

CURITIBA: 86 mm / 91,4 mm

FAZENDA RIO GRANDE: 66,8 mm / 87,8 mm

IRATI: 104,4 mm / 125 mm

JAGUARIAÍVA: 92,7 mm / 162,8 mm

LAPA: 81,7 mm / 90,4 mm

LONDRINA: 101,7 mm / 126,6 mm

MARINGÁ: 108,4 mm / 118,6 mm

PARANAVAÍ: 98,2 mm / 125,4 mm

PONTA GROSSA: 88,8 mm / 140,4 mm

TELÊMACO BORBA: 99,3 m / 181,4 mm

Fonte: Agência Estadual de Notícias