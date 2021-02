Com usina fotovoltaica, despesa do TRE-PR com energia elétrica foi reduzida em 45% em 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) teve a despesa com energia elétrica reduzida em 44,85% em 2020, segundo o relatório da Seção de Acompanhamento de Contratação Continuada (SACC). Ao todo, a compensação dos créditos gerados devido à produção de energia pela usina fotovoltaica do TRE-PR em Paranavaí foi de R$ 1.194.205,99.

A usina fotovoltaica gera energia elétrica que é lançada na rede da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e, depois, distribuída para a população. A produção é compensada em créditos que são alocados conforme as despesas de cada uma das unidades consumidoras da Justiça Eleitoral do Paraná.

O servidor Wesley Neves Salmazo explica que a compensação de créditos começou a partir de setembro de 2019. Naquele ano, a economia foi de R$ 246.046,73, o que representou, aproximadamente, 9% da despesa anual de energia elétrica do Tribunal.

A usina fotovoltaica do TRE-PR em Paranavaí

A usina fotovoltaica do TRE-PR é equipada com 6.200 placas solares que, compostas por células fotovoltaicas fabricadas a partir de materiais semicondutores, absorvem a luz do sol e geram energia elétrica.

O responsável local pela usina, o servidor Cristiano Tomaz de Aquino, da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, afirma que essas placas solares geram uma potência de 2 Megawatts. Em um intervalo de 12 meses, a média mensal de energia produzida pela usina é de 280.000 quilowatt-hora (kWh). Entretanto, ele relata que a produção sofre variações em função da situação climática e da época do ano.

Para o servidor, a usina do TRE-PR reflete uma gestão compromissada com as metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relacionadas à sustentabilidade e à economia de gastos públicos. “Trata-se de um investimento com retorno a longo prazo, mas que desde já mostra seus benefícios, que estão servindo de modelo para entidades dos setores público e privado”, completa.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social / TRE-PR