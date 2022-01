Contribuinte poderá acessar os serviços do IPVA a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (04/1), o contribuinte pode consultar e emitir as Guias de Pagamento pelo portal do IPVA. Nesta segunda-feira (03/1) foram realizadas as últimas atualizações no site, já programadas desde dezembro, para que todos os serviços programados estejam disponíveis no portal.

Pela página da Secretaria de Estado da Fazenda o contribuinte terá acesso a diversos serviços do IPVA: pedidos de isenção/imunidade, parcelamento, emissão de guia de pagamento, regularização de débitos e revisão do valor venal. Ainda será possível realizar consultas de débitos dos veículos, consulta do Detran-PR, de parcelamentos e do valor venal, além de receber atendimentos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão.

O Estado destina 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo. Sua arrecadação é utilizada para custear os investimentos públicos, como educação, saúde, segurança e transporte.

Para veículos adquiridos em anos anteriores a 2022 a cobrança se inicia em janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista (com bonificação de 3%) ou em até cinco parcelas.

Fonte: Agência Estadual de Notícias