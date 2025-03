Copel e municípios do Noroeste alinham ações para poda de árvores

A Copel e municípios do Noroeste paranaense farão ações conjuntas de podas de árvores que, em contato com a rede elétrica, causam oscilações e desligamentos de energia.

A iniciativa foi definida nesta terça-feira (18/3) pela diretora de Operação e Manutenção da Copel Distribuição, Karine Matsunaga Lopes Torres, em reunião de trabalho na sede da companhia, com prefeitos de 12 cidades da região. Acompanharam as autoridades municipais na reunião o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes; e o deputado estadual Soldado Adriano José.

A companhia estima que 40% das interrupções de energia são causadas pela vegetação. “Há a necessidade de reforçar o manejo arbóreo. É uma responsabilidade compartilhada. O caminho é montar um cronograma para fazer mutirões de trabalhos conjuntos para eliminarmos o maior causador do desligamento”, observou Karine.

“Muitas das reclamações que recebemos são das ‘piscadas’ de luz. São desligamentos momentâneos de quando um galho toca a rede elétrica, que retorna automaticamente. A energia retorna graças à automatização da rede, caso contrário desligaria”, explicou a diretora da Copel.

No encontro, os prefeitos apresentaram demandas dos municípios pelos serviços da companhia e citaram ocorrências de oscilações e quedas de energia. “Há a questão dos picos de energia e saber de quem é a responsabilidade pelas podas de árvores nas áreas urbanas e rurais”, pontuou o prefeito de Mirador e presidente da Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar), Fabiano Marcos da Silva Travain. A entidade irá auxiliar os municípios filiados na organização do cronograma dos serviços de poda.

O prefeito de Loanda, Zé Maria, também reforçou o pedido de retirada de vegetação junto às linhas de energia. “A Copel tem que limpar as redes, retirar árvores embaixo de redes de energia. Não temos dúvidas da qualidade que é a Copel. Melhorou cada vez mais a qualidade do serviço que a gente conhece”, salientou.

investimentos - Para a Noroeste do Paraná, a Copel tem investimentos de R$ 461,3 milhões previstos para este ano, em obras de Alta Tensão e Média Tensão para a melhoria da distribuição de energia. Seis novas subestações serão implantadas nos municípios de Cianorte, Campo Mourão, Santa Mônica, Brasilândia do Sul, Nova Londrina e São Pedro do Paraná, com investimentos que somam R$ 187 milhões.

Na área de abrangência dos 28 municípios representados pela Amunpar, também estão planejadas a ampliação da Subestação de Querência do Norte, 34,5 kV; a implantação de redes de alta tensão entre Loanda e Nova Londrina (que atende a Porto Rico); entre Graciosa e Amaporã, antiga rede Indemil (34,5kV); a transferência automática de energia entre Querência do Norte e o distrito de Santa Esmeralda; a implantação de segunda fonte de energia para Porto Brasílio (Querência do Norte); a conclusão do alimentador Montoya 13,8 kV (Paranavaí), do alimentador Alto Paraná, 34,5 kV (Paranacity e São João do Caiuá); a conclusão de interligações iniciadas do Paraná Trifásico; e de novos transformadores, já implantados, nos balneários de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Querência do Norte, além de novos religadores de energia na região.

Setor Público - Como parte da reestruturação da Companhia, a Copel criou no início deste ano uma área dedicada ao atendimento do setor público, com foco nas demandas de municípios de todo o Estado. Uma ação já combinada na reunião será a de reforço nos canais de contato digitais e do atendimento por equipes locais.

Presenças - Também participaram da reunião na Copel os prefeitos de Diamante do Norte, Eliel Corrêa; de Amaporã, Marcos Marin; de Nova Aliança do Ivaí, Licinho; de Santa Isabel do Ivaí, João da Nina; de Santa Cruz de Monte Castelo, Willian Cezar Viega; de São João do Caiuá, Dr. Stefan Pauka; de Nova Londrina, Otávio (Vico) Henrique Grendene Bono; de Querência do Norte, Alex Sandro Fernandes; de Tamboara, Giovane Monteiro da Silva e de Itaúna do Sul, Gilson Construtor. Também estiveram presentes o secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes, e o deputado Soldado Adriano José. Da equipe da Copel estiveram presentes o superintendente de Operações, Gustavo Theodor Carvalho; o superintendente de Construção e Manutenção, Paulo Valadão; o superintendente de Operações de Campo, Marcos André Bassetto e o gerente de divisão de Setor Público da Diretoria Comercial da Copel, Diogo Mantovani.

