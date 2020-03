A partir desta quarta-feira (17/3), a Copel vai realizar apenas serviços essenciais em suas agências de atendimento presencial, como parte das medidas para prevenção do novo coronavírus. A partir de hoje, só devem procurar as agências os consumidores que precisam de dois serviços: parcelamento em unidades consumidoras suspensas ou desligadas; ou pedido de ligação/religação para novo titular.

Os demais serviços devem ser solicitados pelos canais virtuais da companhia. A medida é por tempo indeterminado. A Copel informará quando retomar o atendimento normal em suas agências.

Além disso, as agências listadas abaixo estão fechadas por tempo indeterminado. Os atendentes que atuam nesses locais precisam viajar até as agências e, por determinação da Copel, todas as viagens estão suspensas.

Confira os locais fechados:

Assis Chateubriand

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Campina da Lagoa

Corumbataí

Cruzeiro do Oeste

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Fazendo Rio Grande

Florestópolis

Goioerê

Guarapuava

Imbituva

Itapejara do Oeste

Jaguapitã

Jaguariaíva

Joaquim Távora

Lapa

Mallet

Moreira Sales

Paraíso do Norte

Porecatu

Porto União

Porto Vitória

Ribeirão do Pinhal

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Mariana

Santana do Itararé

Santo Antônio do Paraíso

São Jorge do Ivaí

São Manoel

Sertaneja

Sertanópolis

Tamboara

Terra boa

Tibagi

Wenceslau Braz

Fonte: Agência Estadual de Notícias