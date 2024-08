CTG Brasil realiza simulado de evacuação de emergência de barragem na Usina Hidrelétrica Rosana

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, realizará no dia 28 de agosto o primeiro simulado de evacuação de emergência da barragem da Usina Hidrelétrica Rosana, localizada no pontal do Paranapanema. O exercício integra a etapa final de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem.

Pedro Nunes, gerente de Engenharia Civil & Segurança de Barragem da CTG Brasil, destaca que o simulado é uma atividade de caráter preventivo, em cumprimento à lei federal 12.334/10 que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Ressalta ainda que todas as barragens administradas pela CTG Brasil são seguras e consideradas de baixo risco.

“É importante reforçar que a barragem da UHE Rosana não apresenta qualquer risco. O exercício simulado, para além do cumprimento de uma determinação legal, representa nosso compromisso com o bem-estar e a segurança dos profissionais e da população vizinha aos empreendimentos”, diz Nunes.

A atividade do dia 28 terá início às 14h, com duração aproximada de 1h. Além da equipe técnica da CTG Brasil, participarão desta ação as defesas civis dos municípios de Rosana (SP) e Diamante do Norte (PR) e moradores residentes na Zona de Autossalvamento (ZAS), nome dado para as áreas de impacto imediato em caso de emergência, localizadas logo abaixo da barragem.

A partir do cadastro realizado pela CTG Brasil, na ZAS da UHE Rosana, atualmente, vivem cerca de 35 famílias. Está sendo implementado um plano de comunicação abrangente previamente à realização dos simulados por meio de ações porta-a-porta por equipe contratada pela CTG Brasil, fixação de faixas de divulgação e o envio de mensagens SMS e WhatsApp para os celulares cadastrados.

Os simulados caracterizam a etapa final de implantação do PAE, cujo processo foi iniciado em 2018 englobando estudos de engenharia para delimitação das áreas de risco, mapeamento e cadastro das populações residentes nas ZAS, instalação das rotas de evacuação e pontos de segurança, bem como sistemas de alerta de emergência composto por sirenes.

O objetivo principal dos simulados de evacuação é exercitar o processo de gestão de emergência na barragem, que envolvem desde procedimentos de notificação – internos e externos –, até a completa evacuação da ZAS. “Com o simulado, as defesas civis poderão revisar seus Planos de Contingência Municipal e os moradores da ZAS estarão preparados para agir em caso de uma emergência na barragem”, explica Nunes.

Como será o simulado

A partir de um cenário previamente estabelecido pela equipe de engenharia, serão testados os procedimentos de comunicação e evacuação definidos no PAE da UHE Rosana. O sistema de alerta de emergência será acionado pela sala de comando da usina e a ordem de evacuação será emitida pelo Coordenador do PAE. As pessoas residentes nessa área, a partir do alerta sonoro emitido pelas sirenes de emergência, deverão se dirigir pelas Rotas de Evacuação até os Pontos de Segurança, onde serão recebidas pelos funcionários da empresa e pelos agentes de defesa civil. Nos pontos de segurança serão instaladas tendas, onde os participantes poderão esclarecer possíveis dúvidas e responder a um questionário de avaliação do exercício.

Participação da comunidade

A empresa reforça o convite para que a comunidade localizada na ZAS compareça aos exercícios de simulação de emergência das barragens. Vitor Hugo de Morais, Coordenador de Implantação do PAE das barragens da CTG Brasil, destaca a importância do engajamento da população e dos municípios localizados na ZAS.

“Todo o esforço investido no planejamento e execução dos exercícios simulados foi feito com foco na capacitação da comunidade localizada na ZAS, de modo a prepará-la para agir em uma eventual situação de emergência. Esperamos que esta ação seja promotora da criação de uma cultura de prevenção e segurança de barragens nos municípios envolvidos”, diz Morais.

Para mais informações sobre as barragens acesse a página de Segurança da Comunidade no site da CTG Brasil (https://www.ctgbr.com.br/sustentabilidade/social/seguranca-da-comunidade/ ou entre em contato pelo e-mail paebarragem@ctgbr.com.br.

Sobre a CTG Brasil

Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é controlada indireta da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.

Fonte: Fonte: Assessoria de Imprensa CTG Brasil / Comunic Comunicação Estratégica