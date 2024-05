Quatro alunos e ex-alunos do Ensino Médio de colégios de Paranavaí e de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, foram os vencedores da maratona da ideação Hackathon Inova Agro, realizada pelo Sebrae/PR, pela Sociedade Rural de Maringá (SRM) e pelo Inova Agro. Dez equipes finalistas se apresentaram para o público e para uma banca de especialistas na noite desta sexta-feira (10/5), na 50ª Expoingá, em Maringá.



De Paranavaí e Nova Esperança, alunos e ex-alunos vencem hackathon na Expoingá com projeto de box para cultivo de morangos - clique para ampliar



- clique para ampliar

Após dois dias de dedicação ao desenvolvimento das ideias sob o tema irrigação, no Sebrae/PR, em Maringá, com suporte como mentoria e infraestrutura, Álvaro Matheus, Luan Campos, Lucas Feitosa Santos e João Guilherme Ramalho de Oliveira propuseram a Monobox, uma caixa inteligente que propõe oferecer condições ideais de irrigação e de temperatura para a produção de morangos, dispensando supervisão aprofundada dos agricultores. Cada box foi pensando para produzir até 40 quilos do fruto por ciclo.

O grupo quer oferecer para pequenos produtores uma caixa inteligente, que forneça aos produtores informações em tempo real sobre as condições climáticas e de irrigação do box, que funcionaria como uma estufa inteligente. Uma preocupação foi validar a ideia antes de apresentá-la, consultando junto a dez agricultores durante a maratona o possível interesse pelo produto.

Para os participantes, a vitória teve sabor especial, isso porque na edição do ano passado, a então proposta não passou da fase de pré-seleção. Agora, com um cheque de R$ 5 mil pelo primeiro lugar e motivada pelo reconhecimento, a equipe quer dar passos para transformar a Monobox em realidade.

“Tivemos a ideia a partir de um projeto desenvolvido em hortas da comunidade, iniciativa nossa com um professor do nosso colégio. Descobrimos que havia necessidade de melhorias em irrigação e em técnicas para melhores resultados no cultivo, montamos ‘Lego’ e aprimoramos o projeto”, disse Luan.

“Falei da nossa vontade de participar desta edição na empresa onde trabalho com programação, e recebemos apoio para estar em Maringá e apresentar o projeto. Estamos muito felizes em levar o primeiro lugar para casa”, celebrou Álvaro.

Os dez finalistas foram os projetos: Agroinnovate; Agropixel; Agroplayers; Greenbits; Greentech; Milkset; Safra Digital; Smart Irrigation; TDP Soluções Hídricas; além da Monobox. Ficaram com o segundo lugar e um prêmio de R$ 3 mil os idealizadores da Smart Irrigation; a Agroplayers ficou em terceiro lugar, com premiação de R$ 2 mil.

Maratona

O Hackathon Inova Agro contou com de mais de 200 participantes, divididos em 40 equipes. Foi a edição com o maior número de inscritos dentre as cinco realizadas.

O tema da irrigação foi sugerido pela Governança do Agro para diversificar a competição, que vinha abordando com mais ênfase a pecuária, nos últimos anos. O consultor do Sebrae/PR, Nickolas Kretzmann, destacou a qualidade dos projetos apresentados.

“Primeiro, que propostas na área do agro são relevantes no mundo todo. Depois, vimos referências a startups do setor que são da região, o que evidencia um ecossistema de inovação fortalecido. Depois, a metodologia utilizada pelo Sebrae instiga os empreendedores a extraírem o máximo do seu potencial nos dias de competição”, destacou Nickolas.

“Existe um ambiente favorável, em Maringá, para esses e outros projetos darem continuidade aos seus projetos. A cidade tem vários espaços e programas de lapidação e de aceleração, como o Inova Agro, inaugurado no último ano no parque de exposições de Maringá para desenvolvimento de startups com apoio da Governança do Agro”, acrescentou o consultor.

“Apoiamos movimentos como os hackathons porque acreditamos que a união de esforços pode ajudar a impulsionar a inovação nos segmentos do agro, o que é uma necessidade inevitável. Tornar a Sociedade Rural um possível berço de futuros negócios de sucesso, gerando emprego e renda ao propor soluções para o setor é nosso maior desejo”, declarou Cezar Augusto Fornazaro, diretor da SRM Jovem.

A maratona teve patrocínio da Fomento Paraná e da Celepar, além de parceiros como a SRM Jovem, a cooperativa Sicredi, a Software by Maringá, a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Unicesumar, a UniCV e o Instituto Senai.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR