Deputado firma compromisso com governo para construir ponte de R$ 30 milhões no Noroeste

O deputado estadual Tião Medeiros (PTB) firmou nesta quinta-feira, 10/12, compromisso com o Governo do Estado para a construção de uma ponte sobre o Rio Ivaí, entre os municípios de São Carlos do Ivaí e Japurá, no Noroeste do Paraná. A nova ligação deve ter aproximadamente 230 metros, além de 1 quilômetro de asfalto novo. A obra, que deve custar R$ 30 milhões será uma parceria entre o Estado e o setor privado.

Durante o encontro, o parlamentar e empresários da região apresentaram ao governador Carlos Massa Ratinho Junior o projeto para construção da ponte entre as duas cidades. As partes firmaram compromisso e estabeleceram os prazos para que a obra, que vai beneficiar diretamente dez cidades e cerca de 300 mil pessoas, possa iniciar em breve.

“Esta ideia nasceu ainda quando estruturávamos o projeto da Estrada da Juranda, que era um sonho muito antigo de ligar São Carlos do Ivaí a Tamboara. E todos diziam: 'Olha se esta obra acontecer depois nós precisamos avançar até a ponte do rio Ivaí, na ligação de Japurá a São Carlos do Ivaí.' Por isso viabilizar esta obra é uma realização muito grande minha, mas é também uma conquista de toda a nossa região, de vários municípios que vão encurtar sua ligação, que vão diminuir as suas distâncias, facilitar o acesso e colocar as empresas numa condição logística muito melhor de entrega dos produtos, de competitividade”, analisa Tião Medeiros que destaca, ainda, a extinção do uso da balsa.

“Não será mais preciso usar a balsa que aumenta o custo, demora muito e é um risco. Enfim, é um avanço, uma evolução, uma melhoria que vai ficar para todo do sempre”.

Parceria

Os projetos executivos, que devem custar aproximadamente R$ 400 mil, serão contratados pelos empresários. Já a licitação e a execução da obra ficarão sob responsabilidade do Governo do Estado.

O pedido foi feito pelo deputado estadual Tião Medeiros após o empréstimo de R$1,6 bilhão feito em setembro pelo governo para investir, prioritariamente, em infraestrutura rodoviária, modernização de estradas rurais, revitalizações e compras de equipamentos.

“Eu tomei a liberdade de conversar com o governador e pedi a ele que separasse dentro deste orçamento um valor na casa de R$ 30 milhões de reais, aproximadamente, para que nós viabilizássemos uma obra muito importante para o Extremo-Noroeste que é esta ponte entre São Carlos do Ivaí e Japurá. Ele atendeu prontamente, entendeu que a obra é muito importante para a região e que esse é um valor que cabe dentro dos projetos que o Estado está realizando”, conta o deputado que reuniu empresários das duas cidades e explicou as necessidades da obra que contará de forma direta com a participação deles na elaboração dos projetos.

Para o governador esta união entre os empresários e o Estado é de extrema importância pois de nada adianta o Estado buscar ter dinheiro para fazer uma obra se não tem o projeto de engenharia, que é o início de tudo. “Eu estou muito motivado, a reunião foi muito produtiva. O deputado Tião Medeiros tem nos ajudado muito na Assembleia Legislativa, ele é o olho clínico da região Noroeste, é aquele que ouve e que sabe as demandas. Isto ajuda a unir as forças políticas e empresariais e faz com que o Governo se comprometa a construir este projeto em conjunto”, completou.

Sonho Antigo

O empresário Wilson Fagundes dos Santos tem uma construtora em Japurá há 23 anos. Ele conta que o pedido para esta obra é antigo e que só agora, com o apoio do deputado Tião Medeiros, começa a sair do papel. Pelas contas dele, já são mais de cinquenta anos de reivindicação e espera.

Segundo ele, atualmente a logística das empresas e da população é através da travessia por balsa, que demora cerca de 20 minutos e que em dias de chuva fica interditada por causa do nível do rio. Isso exige o deslocamento por um trajeto mais longo para chegar a outras cidades como Maringá, Paranavaí e Nova Esperança.

Para Wilson, a construção desta ponte, além de ser uma grande obra desejada por muitos, trará rapidez, praticidade e economia ao se deslocar para outros municípios.

“Diante de anos de reivindicação, destacamos o grande empenho do deputado Tião Medeiros para a grande realização desta obra que resgata o anseio da população que já vem de muitos anos. É uma alegria muito grande receber a notícia do deputado Tião Medeiros e do governador Ratinho Junior sobre a construção da nossa tão sonhada ponte. Tião Medeiros e Ratinho Junior ficarão na história do nosso município”, comemora o empresário.

Rogério Baggio, sócio de uma cooperativa com sede em São Carlos do Ivaí, também destaca a facilidade da distribuição dos produtos e, ainda, uma economia significativa.

“Diminui os custos. Muitos empresários gastam muito para transportar a carga de um lado para o outro. Então, a ponte vai reduzir muito as nossas despesas”, afirma Baggio, que destaca a participação do deputado Tião Medeiros nesta conquista histórica.

“Nós vimos que com o empenho dele a coisa andou. Nós já havíamos conversado sobre esta ponte com vários políticos e nunca deu nada certo. E o Tião tocou o barco e deu certo e a coisa andou”, finaliza.

