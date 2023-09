DER-PR inicia implantação de dois novos viadutos de Sarandi

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou nesta sexta-feira (15/9) os serviços da obra de implantação de dois novos viadutos na BR-376 em Sarandi, região Noroeste. O investimento é de R$ 36,8 milhões, do Governo do Estado. Os viadutos são do tipo retorno em desnível, fazendo uma ligação entre as vias marginais da rodovia e facilitando o acesso entre as regiões norte e sul do município. Eles ficam entre o km 181,34 ao km 182,10, na altura da Avenida Rio de Janeiro e da Avenida Brasil.

Nesta primeira etapa, de execução da infraestrutura dos viadutos, são realizadas a perfuração e a cravação de estacas no canteiro entre a rodovia e as vias marginais, bem como executado os blocos de fundação. Serão cravadas no solo 256 estacas com comprimentos variando de 18 metros a 22 metros cada uma, empregando um volume de concreto de aproximadamente 1.500 metros cúbicos.

Os serviços vão começar entre a BR-376 e a Avenida Antônio Volpato e, quando finalizados, seguem para o canteiro entre a rodovia federal e a Avenida Ademar Bornia.

Foi elaborado um planejamento visando causar o mínimo de impacto possível no tráfego de veículos das vias, afetando inicialmente somente a via marginal e a faixa de rolamento externa da BR-376, que neste trecho tem três faixas em cada sentido. Uma passarela para pedestres no local terá uma das rampas invertidas, por ficar no mesmo espaço que uma das estruturas.

Os viadutos vão facilitar a vida dos 97 mil habitantes do município, oferecendo mais opções para cruzar a rodovia federal com segurança, ampliando a ligação entre os bairros de Sarandi.

Projeto– A obra foi licitada na modalidade Concorrência com regime de Contratação Integrada (CI), em que é contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia, e a execução da obra.

Em junho foram iniciados os trabalhos nos projetos e agora em setembro estão começam os serviços da obra em si, com a fundação dos viadutos. A previsão de conclusão é maio de 2024.

Fonte: Agência Estadual de Notícias