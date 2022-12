DER-PR reforça sinalização de rodovia entre São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executou o reforço da sinalização viária da PR-556, entre São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá, em uma extensão de 12,9 km. O trecho recebeu 100% da nova sinalização horizontal, sinalização vertical, tachas refletivas e demais dispositivos de segurança previstos.

Os serviços já beneficiam mais de 8 mil moradores dos dois municípios do Noroeste do Paraná, além do tráfego de deslocamento de longa distância, utilizada para principalmente para transporte de cargas agrícolas da região, como mandioca e cana-de-açúcar.



As melhorias integram o Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná) do DER-PR. O objetivo é diminuir o número de mortes nas rodovias estaduais através da elaboração de projetos executivos, execução de sinalização horizontal, sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança.

O Proseg Paraná conta com oito lotes diferente para atender toda a malha rodoviária estadual. A PR-556 faz parte do Lote 5, que tem 1.519,14 quilômetros de rodovias do Noroeste, e um investimento de R$ 61.649.807,57. Os serviços de segurança viária estão garantidos até novembro de 2024.

No total, somando os oito lotes, o investimento do Governo do Paraná é de R$ 412,2 milhões para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias estaduais e federais do Estado.

Fonte: Agência Estadual de Notícias