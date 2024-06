DER/PR reforma ponte em rodovia entre Terra Rica e Santo Antônio do Caiuá

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou esta semana a implantação de lajes de transição nas cabeceiras da ponte sobre o Rio Dom Bosco, na PR-557, trecho de ligação entre Terra Rica e Santo Antônio do Caiuá, região Noroeste.

Durante este período o tráfego no local opera em sistema pare-e-siga, sendo necessário bloquear uma das faixas de rolamento de cada vez, enquanto se aguarda a cura do concreto das novas lajes. A interdição parcial deve prosseguir até o dia 30 de junho.

Outros serviços de manutenção da estrutura incluem também recuperar erosão e fazer o reforço estrutural nos aterros de acesso; instalação de meios-fios e sarjetas nos acessos e sistema de drenagem nas cabeceiras, além de limpeza e recomposição de drenos na própria ponte; reparo e recuperação das superfícies avariadas das estruturas de concreto; caiação das barreiras e pintura da ponte com nata de cimento, entre outros. O investimento é de R$ 347.848,72.

Estas melhorias estão incluídas em um contrato de manutenção de seis obras de arte especiais (OAE) do Escritório Regional Caiuá da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, com um investimento total de R$ 6.356.534,63.

Confira abaixo a lista de cada OAE e verifique neste mapa a sua localização, na aba CP 203/2022, uma referência ao edital da obra:

Ponte Rio Paranapanema na PR-182 em Diamante do Norte divisa com São Paulo

Ponte Rio Paranavaí na PR-218 em Paranavaí

Ponte Rio Caveira na PR-218 em Querência do Norte

Ponte Rio Ivaí na PR-492 no limite entre Paraíso do Norte e Rondon

Ponte Rio Dom Bosco na PR-557 no limite entre Paranavaí e Terra Rica

Galeria Ribeirão Tamanduateí na PR-576 no limite entre Santa Isabel do Ivaí e Santa Cruz de Monte Castelo

Fonte: Agência Estadual de Notícias