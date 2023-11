DER/PR vai modernizar trevo rodoviário entre Porto Rico e São Pedro do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), lançou o edital da obra para modificação do trevo rodoviário atual entre Porto Rico e São Pedro do Paraná, na região Noroeste, por uma nova rótula cheia. A interseção em nível fica no entroncamento entre a PR-478 e a PR-576, e é conhecida pelos acidentes.

Com investimento de R$ 2.077.247,26, a obra vai, além de modificar a geometria do trevo – deixando o tráfego nesta interseção muito mais seguro –, implantar um novo sistema de drenagem de águas, e nova sinalização viária vertical e horizontal com dispositivos de segurança, incluindo tachas refletivas e defensa metálica com terminal absorvedor de energia.

A obra é licitada na modalidade Concorrência Pública, em que é declarado vencedor o participante que apresentar a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, além de ter toda a sua documentação habilitada. A abertura dos envelopes com propostas de preços está marcada para 15 de dezembro, na sede da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, em Maringá.

Para executar a rótula será necessário demolir o pavimento e os sistemas existentes, assim como remanejar os postes de linhas de transmissão próximos à pista. O prazo de execução da obra será de 240 dias corridos, com alternativas de tráfego apresentadas com antecedência à população local e demais usuários.



Turismo – O trevo da PR-478 com a PR-576 fica no acesso para Porto Rico, vindo por Santa Cruz de Monte Castelo e São Pedro do Paraná. O acesso a Porto Rico também pode ser feito por meio da PR-691 (Estrada Beira-Rio), para quem vem de Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná.

A cidade e o distrito são os principais destinos turísticos das chamadas praias de água doce da Costa Noroeste do Paraná, recebendo milhares de visitantes durante a alta temporada. A obra vai facilitar o acesso a estes pontos turísticos, bem como prevenir os acidentes, principalmente na rota de São Pedro do Paraná a Santa Cruz de Monte Castelo.

Fonte: Agência Estadual de Notícias