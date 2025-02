DER/PR vai recuperar 2,3 quilômetros de vias municipais de Tamboara

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a recuperação de vias municipais de Tamboara, na região Noroeste. O investimento estimado é de R$ 1.310.908,41 para atender uma extensão de cerca de 2,3 quilômetros.

A sessão de disputa da licitação está marcada para 10 de março, no portal Compras.gov, e vai ser conduzida por comissão de contratação da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR.

Serão atendidos trechos da Avenida Paraná, Travessa 01, Rua Engenheiro Francisco Beltrão, Rua Said Ramos Júnior, Rua Marechal Floriano Peixoto, Travessa 02 e Avenida Padre Arnaldo João Beckenkamp.



Mapa dos trechos atendidos - clique para ampliar



- clique para ampliar

Estão previstos os serviços de remendos profundos, que incluem recomposição da base da pista com solo-cimento e correção do pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), seguida por recapeamento também com CBUQ e compactado com vibro acabadora. Por último será executada nova sinalização horizontal em todos os trechos recuperados.

O prazo da obra, após concluída a licitação e assinado o contrato, será de apenas 90 dias.

Chuva – A obra vai garantir trafegabilidade com segurança e conforto para todos os usuários, sendo realizada em segmentos que foram danificados devido ao tráfego pesado desviado para dentro do município durante obra emergencial na PR-492. Na ocasião foi realizada a substituição de um bueiro de concreto danificado pelas fortes chuvas de 2023, também com recomposição da base, sub-base e camada de pavimento da pista.

O grande volume de águas que atingiu o trecho, inclusive vindo do próprio município, já havia causado danos no trecho em ocasiões anteriores, porém em escala menor.

Fonte: DER/PR