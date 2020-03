Com as unidades fechadas para evitar a propagação do coronavírus no Estado, o Detran-PR vai estender os prazos para renovar a carteira de habilitação vencida, transferência de veículos e recursos de infrações, entre outros serviços. A medida segue a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A portaria do Detran-PR estende a renovação, por prazo indeterminado, das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) vencidas desde 19 de fevereiro deste ano. A conclusão dos processos para a primeira habilitação fica adiada para um prazo de 12 a 18 meses.

Os prazos para transferência de propriedade dos veículos estão suspensos. Também ficam interrompidos por tempo indeterminado a suspensão e cassação da CNH, com a dilatação dos prazos para apresentação de defesa, indicação de condutor e recursos de multas.

A maioria dos serviços do Detran pode ser acessada pelas plataformas online, no site www.detran.pr.gov.br, pelo aplicativo Detran InteliGente, disponível para os sistemas Android e iOS, ou pelo pelo telefone 0800 643 7373.

Fonte: Agência Estadual de Notícias