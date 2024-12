DNIT alerta para bloqueio na BR-376/PR, na altura da alça de acesso a Colorado

O DNIT alerta para uma interdição, nesta terça-feira (03/12), sobre o bloqueio da alça de acesso a Colorado, na altura do km 136 da BR-376, município de Nova Esperança. O deslizamento no talude compromete a segurança do tráfego no trecho.

Para acessar Colorado, o motorista deve seguir mais 1 km adiante – ainda pela BR-376, sentido Paranavaí - e fazer o retorno. Desta forma, pode alcançar a alça de acesso do mesmo viaduto, conforme as placas indicativas.

O bloqueio preventivo ocorre após vistoria pela equipe de engenheiros do DNIT. O Departamento irá informar sobre prazo para a normalização do tráfego no local em breve.

Fonte: DNIT