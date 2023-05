Em menos de 30 dias, Estado recupera rodovia e libera tráfego em Tamboara

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) liberou nesta quinta-feira (18/5) à noite o tráfego de veículos na PR-492, em Tamboara, região Noroeste, após recompor o pavimento que havia sido danificado pela formação de uma cratera.

Os serviços foram contratados emergencialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e tiveram início em 21 de abril. No local, km 11+700 da rodovia, foram realizados terraplenagem, implantação de colchão drenante, recomposição de bueiro de concreto, recomposição da base da pista de rolamento, novo revestimento asfáltico e sinalização horizontal.



Ainda serão realizados os serviços de implantação de dispositivos de drenagem e enleivamento, ambos nos espaços ao lado da pista, sem influência no tráfego de veículos.

O contrato prevê também a recuperação do talude de aterro da PR-492 no km 14+480, atingido por erosão, cujos serviços serão iniciados agora. Essas atividades não irão afetar o tráfego de veículos no trecho, uma vez que os danos não atingiram o pavimento.

O investimento total nas obras é de R$ 1.221.083,80, com prazo de execução máximo de 150 dias, mas com perspectiva de terminar antes, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

