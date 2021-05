Estado destina R$ 17 milhões para conservação da PR-463, no Noroeste

O Governo do Estado iniciou nesta segunda-feira (10/5) as obras de conservação da PR-463, rodovia que faz a ligação do Noroeste paranaense com o Interior de São Paulo. Para marcar o início dos trabalhos, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti, estiveram no trecho que passa pelo município de Santo Inácio.



Serão destinados R$ 17 milhões para as obras, dentro do programa de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (Cremep), que contempla 4 mil quilômetros de rodovias estaduais em todo o Paraná. Na PR-463, a conservação acontece ao longo de todo o trecho de 74 quilômetros, entre Santo Inácio e Nova Esperança, passando também por cidades como Colorado, Cruzeiro do Sul, Floraí e Paranacity.

A previsão é que as obras terminem em até cinco meses, com a execução de remendos superficiais e profundos, fresagem, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização, de acordo com as necessidades de cada trecho.

“Obras como esta acontecem em todo o Estado, para melhorar a infraestrutura e o escoamento da forte produção paranaense”, afirmou o secretário Sandro Alex. “Por essa rodovia passam cerca de 5 mil veículos por dia, e muitos caminhões. É um trecho antigo, com mais de 40 anos, que precisa de uma revitalização completa como a que começa agora”.

“Quando falamos em modernizar o Estado, nos referimos a investimentos como este, que trará grandes benefícios à população do Noroeste que diariamente circula por essa rodovia”, destacou Guto Silva. “Trafegar por uma estrada conservada significa mais segurança, mais qualidade e também menos custos para os motoristas”.

O superintendente regional do DER/PR de Maringá, Octávio Rocha, afirmou que por causa da idade e do uso intenso, a malha rodoviária do Noroeste está bastante desgastada. A região conta com 3,3 mil quilômetros de estradas estaduais, sendo que boa parte contará com obras de conservação. “Em três anos, a previsão é destinar R$ 800 milhões na melhoria de todas as rodovias do Noroeste. São muitas obras acontecendo”, salienta Rocha.

O deputado estadual Soldado Adriano José também acompanhou a vistoria.

Fonte: Agência Estadual de Notícias