Estado divulga propostas da licitação do projeto de ampliação de rodovia de Nova Esperança

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta semana as propostas de preços da licitação para elaborar o projeto de engenharia da restauração e ampliação da capacidade da PR-463 entre Nova Esperança e a PR-461, acesso para Lobato, na região Noroeste. São cinco consórcios e empresas participando, com propostas entre R$ 2.625.544,25 e R$ 3.581.549,40.

O trecho tem 39,92 quilômetros de extensão, iniciando logo após o viaduto no entroncamento com a BR-376 em Nova Esperança, seguindo por Uniflor, Cruzeiro do Sul e Paranacity, terminando no encontro com a rodovia de acesso para Lobato.



Em Nova Esperança, no perímetro urbano do município, deverá ser prevista a duplicação da PR-463 e implantação de vias marginais. O projeto também deverá contemplar uma solução para a drenagem da rodovia, bem como a possibilidade de uma interseção em desnível no entroncamento com a Avenida Brasil (PR-935).

Nos acessos a Uniflor, Cruzeiro do Sul e Paranacity serão feitos estudos de tráfego detalhados para verificar a necessidade de implantar viadutos ou trincheiras, com uma interseção em desnível já prevista para o entroncamento com a PR-461.

A ampliação da capacidade compreende todas as soluções que melhoram o tráfego e a segurança em uma rodovia, como a implantação de faixas adicionais, acostamentos, interseções em nível e em desnível, acessos, passeios e ciclovias ou ciclofaixas.

O prazo para elaboração do projeto, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, é de 360 dias corridos.

Resultado – A comissão de julgamento desta licitação vai analisar todas as propostas, e após negociação do contrato com a vencedora, e a não objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), publicará o resultado final no portal Compras Paraná.

Este edital é denominado lote 01 dentro da iniciativa de ampliar a PR-463 entre Nova Esperança e Santo Inácio, e está incluído no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o BID.

Na licitação do lote 02, entre Santo Inácio e a PR-461, está em andamento a fase de análise e não objeção das propostas técnicas, com a data da abertura dos envelopes de preços devendo ser divulgada no portal Compras Paraná, quando definida.

Fonte: Agência Estadual de Notícias