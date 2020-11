Estado estimula o plantio de 10 milhões de mudas de árvores nativas

O Governo do Estado iniciou nesta semana uma campanha para estimular a sociedade a participar de uma iniciativa que prevê o plantio de 10 milhões de mudas de árvores nativas de todas as espécies até 2022. A meta faz parte do programa Paraná Mais Verde, iniciado neste ano e que já disponibilizou 3 milhões de mudas.



A produção de mudas é feita pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que mantém 19 viveiros no Estado. Os espaços produzem, por ano, cerca de 3 milhões de mudas de 80 espécies nativas e 150 mil mudas de Araucária.

“Temos centenas de pessoas trabalhando no preparo dessas mudas”, destaca o diretor-presidente do IAT, Everton Souza. Segundo ele, o trabalho nos viveiros começa na busca da semente da árvore nativa, que passa por tratamento antes de ser distribuída para o plantio.

O diretor do IAT reforça que é possível solicitar mudas através do link www.sga.pr.gov.br. “Quanto mais preparada ela estiver para ser recebida pelo solo, maior são as chances de se desenvolver e atingir a maturidade com capacidade para dar frutos e servir de alimento para a população e os animais”, explica Souza.

Espécie ameaçada de extinção, a Araucária recebeu atenção especial dentro do programa. No final de outubro, foram plantadas 46 mil mudas de Araucárias durante uma semana em 11 municípios. O reflorestamento alcançou 367 hectares, o que equivale a 367 campos de futebol.

Campanha - Para envolver a sociedade, o Governo do Estado está iniciando uma campanha publicitária, que começou a ser veiculada em 140 outdoors espalhados pelas diversas regiões paranaenses. Também haverá inserções de rádio e televisão.

O Paraná é um dos estados que mais preservam a riqueza vegetal. São 5,8 milhões de hectares de floresta nativa e 1,2 milhão de hectares de plantios florestais. Para manter e ampliar as áreas de conservação, o Estado reforçou a fiscalização contra o corte ilegal.

Em setembro ocorreu a quarta edição da Operação Mata Atlântica em Pé. Foram emitidos 59 Autos de Infração Ambiental (AIA), com multas que superam R$ 3,58 milhões. A ação aconteceu nos municípios de Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Prudentópolis e Turvo, municípios com alto índice de desmatamento.

Fonte: Agência Estadual de Notícias