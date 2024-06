Estado inicia serviços da implantação do novo Trevo do Catuaí em Maringá

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou nesta segunda-feira (03/06) os serviços da obra do novo Trevo do Catuaí, em Maringá, na região Noroeste. O prazo de execução da obra é de 570 dias (19 meses), com um investimento de R$ 49 milhões.

Ele vai substituir o atual trevo, uma interseção em nível nas proximidades do Shopping Catuaí, por uma interseção em desnível que receberá o nome Divanir Braz Palma.

A BR-376 será rebaixada, incluindo a implantação de duas passagens superiores, ligando a PR-317 e a Avenida João Pereira, que servirão como uma rotatória para acessar vias municipais e comércios locais. A iniciativa contempla ainda duas passarelas para pedestres.

Nesta etapa serão executadas as novas vias marginais em ambos lados da BR-376 sentido Mandaguaçu, e posteriormente adequada a ligação destas com as marginais já existentes. Agora estão em andamento os serviços de terraplenagem e implantação do sistema de drenagem de águas nos espaços ao lado da rodovia.

Com a presença do maquinário e frentes de trabalho no local, o tráfego de veículos tende a apresentar lentidão pelos próximos meses. A recomendação do DER/PR é que os usuários se planejem para utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos, e que sigam com cautela pelo trecho, obedecendo a sinalização provisória e orientações dos colaboradores.

Quando as marginais estiverem pavimentadas e com sinalização, elas receberão o tráfego de veículos da rodovia, permitindo o início dos serviços de implantação da infraestrutura do viaduto.

O local é um dos principais pontos de congestionamento no município atualmente, com tráfego local, tráfego de longa distância e acessos a grandes empreendimentos comerciais concentrados na mesma interseção em nível, considerada um ponto crítico da Avenida Colombo, denominação municipal para o trecho urbano da BR-376 em Maringá.

Fonte: Agência Estadual de Notícias