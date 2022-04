Estado investe R$ 17 milhões na infraestrutura de São João do Triunfo, Cianorte e Loanda

O Governo do Estado formalizou nesta semana o repasse de R$ 17,8 milhões para obras de infraestrutura em São João do Triunfo, no Sul do Estado, e Loanda e Cianorte, na região Noroeste. Os convênios da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística vão viabilizar a reforma e ampliação do Aeroporto Municipal de Loanda, a construção do Trevo das Araucárias, em São João do Triunfo, e a pavimentação da estrada ligando o distrito de Vidigal, em Cianorte, à cidade vizinha de Jussara.

O maior investimento será feito em Loanda, no valor de R$ 11,4 milhões – R$ 10 milhões repassados a fundo perdido pelo Estado, e o restante de contrapartida municipal. As melhorias na pista e no terminal de passageiros vão permitir a reativação do Aeroporto Municipal Atílio Acorsi, que não recebe pousos há mais de dez anos.

Todo o aeroporto será reconfigurado, com melhoria no pavimento e expansão da pista de pouso, que está bastante deteriorada, reforma do terminal de passageiros, ampliação do taxiway para a manobra das aeronaves, implantação de estacionamento e colocação do alambrado em toda a área. Ao mesmo tempo em que fará as reformas, o município vai trabalhar junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a liberação de voos particulares no local.

Com a obra pronta, Loanda também planeja integrar o Voe Paraná, programa de aviação regional do Governo do Estado, que faz a conexão de 20 cidades do Interior do Paraná com a Capital. O Extremo Noroeste é uma das regiões paranaenses onde o turismo mais se desenvolve, graças às belezas do Rio Paraná, com suas ilhas e praias de água de doce.

“Toda a região vai ser beneficiada com a reforma do aeroporto. Cidades vizinhas como Porto Rico têm grande potencial turístico e recebem milhares de pessoas. As indústrias e o agronegócio também são bem desenvolvidos. Loanda é a Capital da Torneira, e muitos empresários poderão utilizar o terminal”, explica o secretário municipal de Planejamento de Loanda, Éder Pietro. “A parceria com o Governo do Estado é essencial para viabilizar esse projeto porque, o município sozinho não tem recursos para obras como essa”.

O convênio será formalizado nos próximos dias e a prefeitura prevê a licitação em até 60 dias.

São João do Triunfo – A construção do trevo ligando a PR-151 à Avenida das Araucárias vai abrir um acesso secundário a São João do Triunfo, facilitando o tráfego para São Mateus do Sul. O convênio para a obra soma R$ 1,4 milhão, sendo R$ 1,2 milhão repassado a fundo perdido pelo Governo do Estado e R$ 200 mil de contrapartida do município.

O trecho da rodovia será alargado na interseção para a implantação do trevo, em uma área de intervenção de aproximadamente 4,6 mil metros quadrados. Pavimentada recentemente pelo município, a Avenida das Araucárias leva direto ao Centro de São João do Triunfo. O trecho da rodovia também fica próximo ao Parque de Exposições, formando congestionamentos quando há eventos no local.

“O local é um acesso para produtores rurais e há um movimento muito grande de tratores e máquinas agrícolas. Com a obra, será possível organizar o trânsito, separando os veículos leves dos pesados, o que além de melhorar a trafegabilidade, vai aumentar muito a segurança”, explica o secretário municipal do Planejamento de São João do Triunfo, Amauri Gralaki.

Cianorte – A melhoria no acesso do distrito de Vidigal, em Cianorte, ao município de Jussara é uma reivindicação antiga das duas cidades. O Governo do Estado está repassando R$ 5 milhões para a pavimentação de um trecho de pouco mais de seis quilômetros, desde o distrito até a ponte sobre o Rio Ligeiro. A obra vai encurtar o trajeto entre as duas cidades, com reflexo no desenvolvimento da região.

