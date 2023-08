Estado libera R$ 29 milhões para pavimentação de sete cidades com menos de 7 mil habitantes

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (22/8), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, mais sete contratos com municípios para pavimentação e iluminação pública, dentro do programa Asfalto Novo, Vida Nova, lançado em abril deste ano. Barra do Jacaré, Brasilândia do Sul, Conselheiro Mairinck, Guairaçá, Jardim Olinda, Presidente Castelo Branco e Santo Antônio do Caiuá receberam, ao todo, cerca de R$ 29 milhões, com R$ 518 mil de contrapartidas municipais.

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o Asfalto Novo, Vida Nova é operacionalizado pela Secretaria das Cidades (Secid) e tem como meta a pavimentação de 100% das áreas urbanas de municípios com até 25 mil habitantes. Nesta primeira fase estão sendo atendidas as cidades de até 7 mil habitantes – cerca de 160 das 399 do Estado. O investimento total é de R$ 500 milhões: R$ 300 milhões do Tesouro Estadual e R$ 200 milhões da Alep.

Ratinho Junior destaca que o Asfalto Novo, Vida Nova é o maior programa de pavimentação asfáltica em execução no Brasil. “A ideia é levarmos para todos os municípios do Estado, começando pelos pequenos, esse grande programa de pavimentação, com asfalto, galeria pluvial, calçadas e iluminação de LED em 100% das cidades”, enfatizou o governador. “Estamos tirando o pó da frente da casa das pessoas e levando mais qualidade de vida para a nossa população”.

Além da pavimentação, também são previstos no programa melhorias na iluminação pública, transformando os municípios em 100% LED. O calçamento com acessibilidade e galerias pluviais são itens obrigatórios para obtenção dos recursos. Mas não é só isso. Visando a sustentabilidade, o programa também conta com compensação de CO² com o plantio de árvores nativas pelo programa Paraná Mais Verde, do Instituto Água e Terra (IAT).

Desde o seu lançamento, em 4 de abril, até o momento, 115 dos 152 municípios habilitados já apresentaram seus projetos. Desses, 53 estão aprovados e já receberam um total de R$ 225,1 milhões. Os demais 62 ainda passam pela análise técnica do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secid. Os investimentos previstos, nesta fase, chegam a R$ 577,6 milhões.

Segundo o secretário estadual de Cidades, Eduardo Pimentel, os investimentos geram emprego, renda e melhoram a qualidade de vida da população paranaense. “Hoje são quase R$ 30 milhões a fundo perdido nesses convênios com municípios que apresentaram seus projetos. Os projetos foram aprovados pelos nossos órgãos técnicos e começam em breve”, explicou. “Nós já estamos preparando a segunda fase do programa, para atender cidades com até 12 mil habitantes. Os prefeitos já estão trabalhando na confecção dos projetos para solicitarem os recursos”.

BARRA DO JACARÉ – Os 2.814 habitantes de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro, terão agora 100% das vias pavimentadas, com investimento pelo programa de R$ 1,06 milhão. Recursos que, segundo o prefeito Edimar Alboneti, complementam a iluminação 100% LED já realizada pela gestão municipal. “Já pavimentamos várias ruas com recursos próprios, mas faltam três, e agora, com esses recursos, vamos chegar a 100% das vias pavimentadas. Isso traz qualidade de vida para comunidade, deixa a cidade muito mais bonita”, celebrou.

BRASILÂNDIA DO SUL – Também no Noroeste, Brasilândia do Sul recebeu R$ 1,2 milhão de recursos a fundo perdido (sem a necessidade de devolução ao Estado) pelo Asfalto Novo, Vida Nova. O município, que segundo o último Censo do IBGE possui 3.708 moradores, já conta com 100% de sua iluminação em LED. De acordo com o prefeito Alex Antonio Cavalcante cinco vias vão ser pavimentadas com os recursos do programa.

“Agora nós chegaremos a 100% de asfalto, tanto no distrito quanto na sede. Serão duas avenidas importantes para a nossa cidade, a ampliação de mais uma e outras duas ruas. O Governo do Estado tem tido um olhar diferenciado para os pequenos, ajudando todos os municípios. A nossa cidade ainda tinha pouco para fazer, mas vários municípios têm muitas ruas para serem pavimentadas”, afirmou.

CONSELHEIRO MAIRINCK – A cidade do Norte Pioneiro, com 3.461 paranaenses, recebeu recursos tanto para pavimentação quanto para iluminação pública. Ao todo, são R$ 5,1 milhões repassados, sendo R$ 19 mil de contrapartida municipal. “Com esse valor fechamos 100% de asfalto e iluminação de LED. Só nos resta parabenizar o Governo do Estado que está atendendo a nossa cidade. É o maior recurso da história já recebido por Conselheiro Mairinck”, ressaltou o prefeito Alex Costa Domingues.

GUAIRAÇÁ – Localizada no Noroeste do Paraná, os 6.544 moradores vão ter 43 ruas pavimentadas com a liberação de R$ 6,3 milhões, sendo R$ 5,9 milhões do Governo do Estado para pavimentação e iluminação pública, e R$ 416 mil de contrapartida municipal.

O prefeito Marcelo Alves de Oliveira disse que essa parceria entre os municípios e a gestão estadual tem contribuído para o avanço de todo o Paraná. “Nós vamos pavimentar 43 ruas com esses recursos, e vamos chegar a 100% com LED. Para nós fazermos com recursos próprios é muito difícil, devido aos custos das obras, então esse é um projeto que está ajudando o nosso Paraná a avançar cada vez mais”, disse.

JARDIM OLINDA – Segundo menor município do Estado, com 1.343 moradores, Jardim Olinda recebeu recursos para a pavimentação asfáltica e iluminação de LED. Ao todo, são R$ 5,2 milhões, com R$ 70 mil de contrapartida municipal. A prefeita Lucimar de Souza Morais celebrou o repasse, que já tem refletido em novos investimentos no município. “Chegaremos a praticamente 100% de ruas pavimentadas, com iluminação de LED, plantio de árvores, obras que vão transformar a nossa cidade, que conta com um grande potencial turístico”, afirmou.

PRESIDENTE CASTELO BRANCO – A população do novo loteamento de Presidente Castelo Branco, no Norte, irá realizar um sonho de anos. O município recebeu R$ 5,5 milhões, com R$ 11 mil de contrapartida municipal, para asfaltar e iluminar toda a cidade, que hoje conta com 4.336 habitantes.

O prefeito João Péricles Martinati ressaltou que 10 ruas serão pavimentadas. “É um loteamento novo na cidade e, com esses recursos, chegaremos a 100% de iluminação e pavimentação. Esse é um sonho antigo para a cidade, desde 2009, e agora graças a esse projeto, nós só temos a agradecer”, afirmou.

SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ – Os 2.493 moradores de Santo Antônio do Caiuá, no Noroeste, terão 100% da cidade com asfalto e iluminação, com investimento de R$ 4,2 milhões. “Esse é um programa muito importante, que leva qualidade de vida e com foco nos pequenos municípios, com as nossas famílias contentes e esperançosas”, afirmou o prefeito José Fachiano.

Fonte: Agência Estadual de Notícias