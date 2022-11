Estado quer pavimentar 100% dos municípios com menos de 20 mil habitantes até 2025

Para dar continuidade aos avanços no desenvolvimento urbano paranaense, o Governo do Estado quer pavimentar 100% da área urbana dos municípios com menos de 20 mil habitantes até 2025. A nova meta foi anunciada nesta quinta-feira (17/11) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante a abertura oficial do encontro Governo 5.0. O investimento estimado para um projeto como esse é de R$ 3 bilhões.

Além da pavimentação asfáltica, as obras incluirão a construção de calçadas com acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência física, além de iluminação em led e sistema de drenagem.

O projeto deve começar já nos primeiros meses de 2023. Nesta primeira etapa, serão contemplados os municípios com população de até 5 mil habitantes, totalizando 98. Depois, a meta é em 2024 finalizar as obras nas cidades com até 10 mil habitantes e dar início nos municípios com até 20 mil, para concluí-las em 2025. Ao todo, 308 municípios serão beneficiados diretamente.

“Uma meta é diferente de uma promessa. Essa é uma meta coletiva. E temos que dar o primeiro passo. Vamos urbanizar 100% dos municípios até 5 mil habitantes a partir do ano que vem. Isso é possível e tenho plena convicção de que com as obras que tiramos do papel, ao lado dos municípios, vamos fazer o maior programa de pavimentação urbana do País” destacou Ratinho Junior.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, a iniciativa do governador é inovadora e tem potencial de ajudar os pequenos municípios a se desenvolverem economicamente. “No Brasil, vai ser o primeiro programa de urbanização com esse alcance. Ao final, teremos mais de 300 municípios com 100% das áreas urbanas pavimentadas”, ressaltou.

Ele ainda reforçou que, para que a meta seja cumprida dentro do prazo, os municípios precisam estar em conformidade com a legislação, além de poderem captar financiamentos nos bancos públicos. “Para tudo isso acontecer, é preciso que os municípios estejam de acordo com as normas urbanas, com planos diretores organizados, para que tenhamos um trabalho sustentável”, disse.

O presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, disse que, após a conclusão, esse projeto transformará a realidade dos municípios do Paraná. “Todos os prefeitos sonham em ter uma cidade 100% pavimentada, mas vai além disso. Além de levar asfalto, tira as pessoas do barro, traz mobilidade. Nós vamos investir na construção de calçadas, com acessibilidade para os nossos cadeirantes, identificação para deficientes visuais, colocar iluminação em led. Vai ser um modelo para o Brasil”, comemorou.

Linhas – Os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas são liberados diretamente aos municípios mediante convênio, sem contrapartida, a fundo perdido, ou através do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), operacionalizado em parceria com a Paranacidade e a Fomento Paraná. Nos últimos quatro anos foram liberados mais de R$ 3,6 bilhões para os 399 municípios, a maior parte para projetos de pavimentação urbana.

Fonte: Agência Estadual de Notícias