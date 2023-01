Estado vai investir R$ 30 milhões em revitalização de pontes no Noroeste e Centro-Oeste

O Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), abriu editais de licitação para reforma de 42 obras de arte especiais (OAEs) nas regiões Noroeste e Centro-Oeste. Serão beneficiados diversos municípios, entre eles Maringá, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão, além divisa do Paraná com São Paulo, em Diamante do Norte.

São quatro editais, que contemplam pontes, viadutos, galerias e passa-gados. No total, o investimento previsto pode chegar a R$ 30.389.807,73, valor máximo para envio das propostas. As aberturas dos envelopes de preço ocorrerão nos dias 3 e 6 de fevereiro, na sede do DER/PR, em Curitiba.

Todas as licitações serão pela modalidade de Concorrência Pública, onde é declarada vencedora a concorrente que tenha a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, além de apresentar toda documentação necessária, que passará por rígida análise do DER/PR. O resultado é publicado no Diário Oficial e no portal Compras Paraná.

Entre as principais reformas, estão as seguintes OAEs: Ponte Rio Paranapanema em Diamante do Norte, na divisa com São Paulo (PR-182); Ponte Rio Ivaí no limite entre Paraíso do Norte e Rondon (PR-492); Ponte Rio Ivaí no limite entre Floresta e Engenheiro Beltrão (PR-317); Ponte Rio Ivaí no limite entre Doutor Camargo e Terra Boa (PR-323); Ponte Rio São Mateus em Terra Boa (PR-323); Ponte Rio Piquiri no limite entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul (PR-486). A localidade exata de cada uma está disponível neste mapa.

“Essas licitações fazem parte de um pacote de revitalizações de 195 obras de arte especiais em várias regiões do Estado. É um investimento necessário que traz aumento de segurança, além do tratamento preventivo dessas estruturas, que não recebem reparos há muitos anos”, explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

Outras licitações semelhantes ocorrem também nas regiões Norte, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Centro, Oeste, Sul, Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. O investimento total estimado pelo Governo do Estado é de R$ 115 milhões.

“Fizemos um estudo técnico e detalhado de cada obra de arte especial de acordo com o tamanho e necessidade de intervenção. São orçamentos que podem variar de R$ 2,5 milhões ou mais, no caso das pontes maiores, até R$ 100 mil, em obras menores como em algumas galerias”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Os serviços previstos no edital são os reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros.

Confira a lista de cada estrutura contemplada:

CP 203/2022 - Escritório Regional Caiuá

Ponte Rio Paranapanema, PR-182, em Diamante do Norte, divisa com São Paulo

Ponte Rio Paranavaí, PR-218, em Paranavaí

Ponte Rio Caveira, PR-218, em Querência do Norte

Ponte Rio Ivaí, PR-492, no limite entre Paraíso do Norte e Rondon

Ponte Rio Dom Bosco, PR-557, no limite entre Paranavaí e Terra Rica

Galeria Ribeirão Tamanduateí, PR-576, no limite entre Santa Isabel do Ivaí e Santa Cruz de Monte Castelo.

CP 204/2022 – Escritório Regional Centro

Ponte Rio Água Branca, PR-180, em Goioerê

Ponte Rio Mourão, PR-082, no limite entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol

Ponte Rio Caratuva, PR-239, no limite entre Campina da Lagoa e Nova Cantu

Ponte Rio Claro PR-558, no limite entre Araruna e Peabiru

Ponte Rio Ligeiro, PR-567, no limite entre Araruna e Cianorte

Ponte Rio das Lontras, PRC-487, em Luiziana

Ponte Rio Mourão, PRC-487, em Campo Mourão

Ponte Rio Ivaí, PR-317, no limite entre Floresta e Engenheiro Beltrão

Viaduto km 156.29, PR-317, em Engenheiro Beltrão

CP 205/2022 – Superintendência Regional Noroeste

Ponte Rio Ligeiro, PR-082, no limite entre Cianorte e Jussara

Ponte Rio Cananéia, PR-323, em Jussara

Ponte Rio Bertioga, PR-323, em Jussara

Ponte Rio Ivaí, PR-323, no limite entre Doutor Camargo e Terra Boa

Ponte Rio São Mateus, PR-323, em Terra Boa

Ponte Rio Pirapó, PR-454, no limite entre Maringá e Astorga

Ponte Rio Keller, PR-457, em Itambé

Ponte Rio Pirapó (Montante), PR-458, no limite entre Flórida e Atalaia

Ponte Rio Pirapó (Jusante), PR-458, no limite entre Flórida e Atalaia

Ponte Rio Pirapó PR-461, no limite entre Maringá e Iguaraçu

Ponte Ribeirão do Coqueiro, PR-461, no limite entre Ângulo e Flórida

Ponte Rio Marialva, PR-546, no limite entre Marialva e Itambé

Viaduto km 0,55, PR-897, em Marialva

Galeria Ribeirão Santo Inácio, PR-317, em Nossa Senhora das Graças

Galeria km 38,58, PR-461, em Flórida

Galeria Ribeirão do Interventor, PR-550, no limite entre Santa Fé e Munhoz de Melo

Galeria km 44,10, PR-457, em Itambé

CP 206/2022 – Escritório Regional Entre Rios

Ponte Rio Tapiracuí, PR-082, no limite entre Cidade Gaúcha e Nova Olímpia

Ponte Rio do Índio, PR-323, no limite entre Cianorte e Tuneiras do Oeste

Ponte Rio Piquiri, PR-486, no limite entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul

Ponte Rio Xambrê, PR-490, em Iporã

Ponte Rio Jequitibá, PR-587, no limite entre Esperança Nova e São Jorge do Patrocínio

Ponte Rio Piava, PR-680, em Maria Helena

Passa Gado km 243,94, PR-323, em Tapejara

Galeria km 296,57, PR-323, em Umuarama

Galeria km 67,51, PR-490, em Altônia

Passa Gado km 519,79, PRC-272, em Francisco Alves

Fonte: Agência Estadual de Notícias