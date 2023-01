Estado vai investir mais de R$ 22 milhões em novos viadutos em Mandaguari

O Governo do Estado fechou um convênio com a Prefeitura de Mandaguari para construção de dois viadutos e uma trincheira na PR-444, na região Norte.

A obra será custeada quase que integralmente pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) responsável pela supervisão e fiscalização da execução do convênio. O processo de licitação e execução dos serviços será de responsabilidade do município de Mandaguari.



Localização dos novos viadutos em Mandaguari





O valor total do investimento é de R$ 23.298.103,84. Deste montante, a parte do Estado, por meio de recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística, é R$ 22.133.198,65. Já a contrapartida da Prefeitura de Mandaguari é de R$ 1.164.905,19.

A PR-444, que faz entroncamento com a BR-376, em Mandaguari, integra o principal o corredor de ligação entre Londrina e Maringá e demais municípios da região. O trecho que será revitalizado, além de receber um grande fluxo de veículos diariamente, é formado por um complexo de indústrias em ambas as margens da rodovia, gerando dificuldade para fazer contornos e acessar o lado oposto da pista.

“Esse é mais um convênio que a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná fecha com os municípios do estado. Há muitos anos a população de Mandaguari e toda região Norte aguarda intervenções na PR-444. É uma obra que vai trazer mais segurança aos usuários, facilitar a travessia para os dois lados da rodovia e também o acesso ao centro do município”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

A trincheira será construída no km 38, na altura da Estrada Alegre. Já os dois viadutos ficarão entre os km 34 e km 36, nas regiões das ruas Mario Benedetti e José Taccola. O projeto também prevê alças de acesso, vias marginais, dispositivos de drenagem, nova sinalização horizontal e vertical.

O prazo de execução previsto é de 550 dias, a serem contados após todo o trâmite da licitação e emissão da ordem de serviço.

Fonte: Agência Estadual de Notícias