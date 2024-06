Governador anuncia pavimentação da área urbana de Marilena até o Porto Maringá

A ligação entre a área urbana da cidade de Marilena e o Porto Maringá, às margens dos rios Paraná e Paranapanema, será pavimentada. O governador Carlos Massa Ratinho Junior formalizou nesta sexta-feira (21/6) o convênio para a execução da obra, que vai receber investimento de R$ 63,6 milhões da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil).

O investimento na infraestrutura local tem como objetivo fortalecer o turismo na região Noroeste. “O que nós estamos fazendo aqui, nós já estamos realizando em diversos municípios da região, que é ligar as cidades às belezas naturais, às margens do rio e aos pontos turísticos do Noroeste do Estado. Isso gera emprego, renda e desenvolvimento para os municípios e é isso que queremos atrair para Marilena com este aporte”, afirmou o governador.

A pavimentação abrange uma extensão de 11,8 quilômetros e uma área total de 156.555,81 metros quadrados. Hoje, a estrada que faz a ligação entre a área urbana e a costa turística é de terra de chão.

Localizado no encontro das águas de dois dos principais rios do Estado e na “tríplice divisa” entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Porto Maringá costuma receber vários visitantes, que aproveitam as prainhas de água doce da região, principalmente no verão. Do porto, é possível pegar embarcações até a Ilha de Guadalupe, também conhecida como Ilha dos Pneus.

“O turismo de natureza, de lazer e de práticas esportivas, que são atividades muito comuns aqui na região, têm essa capacidade de movimentar a economia, fomentar os serviços e o comércio. Queremos que esta pavimentação seja uma indutora do desenvolvimento de Marilena”, disse Ratinho Junior.

“Aguardávamos está obra há muito tempo e finalmente agora ela sairá do papel. Vai ajudar não apenas os moradores de nosso município, mas todos os visitantes da região", afirmou o prefeito de Marilena, Zé do Peixe.

Infraestrutura — A rodovia que será pavimentada é de responsabilidade municipal, mas o convênio vai permitir que o Governo do Estado faça o aporte financeiro no trecho. A obra será licitada para ser executada pelo município e fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

“Estes R$ 63,6 milhões que serão investidos nesta ligação são recursos que superam o orçamento anual municipal. É um investimento muito robusto, mas que é fundamental para a cidade”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Trevo - O governador também assinou o convênio para revitalização do trevo entre Porto Rico e Porto São José, na região Noroeste, no entroncamento das rodovias PR-478 e PR-576.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, o atual modelo em “T” será substituído por uma rótula fechada, com diâmetro interno de 40 metros, o que melhora a visibilidade e dá mais segurança aos motoristas. A obra prevê a execução dos serviços de modificação da geometria, drenagem e implantação de sinalização horizontal e vertical.

Caminho das Águas - As obras fazem parte de um esforço do Governo do Estado para fomentar o turismo na Costa Noroeste paranaense, na região chamada de Caminho das Águas, que tem grande potencial para o ecoturismo, turismo de aventura e para a prática de atividades como a pesca esportiva.

Outras cidades da Costa Noroeste também estão recebendo obras do Governo do Estado para fortalecer o turismo, o que inclui a revitalização das orlas de Porto Rico, Porto São José, em São Pedro do Paraná, e Porto Camargo, em Icaraíma, além da pavimentação da estrada que liga Altônia ao balneário de Vila Yara.

“É um conjunto de investimentos poderoso, que cria um legado de infraestrutura para uma das regiões mais pujantes do Paraná atualmente. O turismo do Paraná cresceu mais de 10% no ano passado e neste ano segue um forte ritmo, com um dos maiores crescimentos do País. Muito deste resultado se deve ao que tem sido feito pelo Governo do Estado aqui no Noroeste", completou o secretário de Turismo, Márcio Nunes.

Fonte: Agência Estadual de Notícias