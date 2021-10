O deputado estadual Tião Medeiros (PTB) e empresários da Região Noroeste apresentaram nesta segunda-feira, 4/10, ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior o projeto para a construção da ponte sobre o Rio Ivaí, entre os municípios de São Carlos do Ivaí e Japurá. A nova ligação terá 180 metros de extensão, além de 4 quilômetros de asfalto novo em ambos os lados.

A obra, orçada em R$ 73 milhões de reais, vai beneficiar diretamente dez cidades e cerca de 300 mil pessoas. Será a maior obra do Estado na região. “Viabilizar essa ligação entre essas duas regiões vai favorecer o comércio, a indústria, vai viabilizar com mais intensidade o trânsito e ajudar a desenvolver a região. Não tenho dúvida que vai ser um marco no desenvolvimento daquela localidade ali no Noroeste”, analisa Tião Medeiros.



Governador recebe projeto para construção de ponte entre Japurá a São Carlos do Ivaí





Parceria

O projeto foi uma parceria entre o Estado e o setor privado. “Vários empresários se reuniram, contrataram e doaram ao Estado o projeto com o compromisso do governo de executar a obra. Então hoje é um dia importante em que há formalmente a entrega dos projetos executivos, os projetos complementares para que o governo, diante da posse destes projetos, possa organizar sua parte financeira, licitar e colocar a obra em pé”, disse o deputado.

O empresário João Zeppone, CEO do Grupo Zeppone, diz que a construção da ponte vai ser um grande avanço para a região. “Vai ajudar no desenvolvimento das empresas e com isso conseguiremos trazer mais empresas, mais recursos, novos negócios para o município”, completou.

Jessé Medeiros Velozo, proprietário da Gebon Sorvetes, diz que a construção da ponte é um sonho que irá beneficiar muito as duas cidades. “O valor da bolsa é muito alto e com a ponte até a contratação de mão de obra irá melhorar”, analisa o empresário que destaca ainda a atuação do deputado. “O deputado é muito bem-vindo lá. Não conhecia ele, mas depois desse projeto em que fizemos algumas reuniões fiquei conhecendo ele e admiro muito a pessoa dele”.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Deputado Tião Medeiros