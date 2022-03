Governo anuncia R$ 126,9 milhões em nove Ambulatórios Médicos de Especialidades

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), anunciou nesta quarta-feira (30/3) a construção de nove novos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs). O investimento estimado é de R$ 126.986.524,74 e a expectativa é que pelo menos 183 mil consultas por mês sejam realizadas nessas unidades. Os municípios contemplados são: Campo Mourão, Cornélio Procópio, Paranavaí, União da Vitória, Ivaiporã, Irati, Cianorte, Paranaguá e Ponta Grossa.

A proposta de regionalização da saúde no atendimento à população é prioridade para o Governo do Estado e começou a ser desenvolvida em 2019. Ao longo dos dois últimos anos foram pactuados os acordos com as prefeituras. Essas obras possibilitarão a ampliação na oferta de serviços de atendimento aos usuários da rede de saúde pública nas diferentes linhas de cuidado prioritárias, como materno infantil, idoso, hipertensão, diabetes e saúde mental.

“Enxugamos a máquina pública com a missão de investir onde a população mais precisa e estamos cumprindo essa proposta ao lado do secretário Beto Preto. Com mais esse investimento, viabilizamos a regionalização, levando atendimento multiprofissional de qualidade para mais nove regiões de saúde do Paraná”, disse o vice-governador do Paraná, Darci Piana.

De acordo com o secretário, o objetivo é fazer com que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) possam receber atendimento especializado em diversas áreas da saúde, sem se deslocar por longas distâncias. “O Governo do Estado tem se dedicado a encurtar distâncias, serão várias unidades em todo o Paraná que irão possibilitar a ampliação de serviços públicos de qualidade em diferentes áreas médicas, tudo isso próximo a casa do usuário, que não precisará viajar por grandes distâncias para receber atendimento especializado”, explicou.

QualiCis – Para gerenciar a estrutura desses AMES, a Sesa criou o Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios intermunicipais (QualiCis). Trata-se de uma estratégia que tem foco na regionalização dos serviços e no apoio aos municípios na oferta de consultas e exames especializados.

O presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar) e do Consórcio Paraná Saúde, Aquiles Takeda Filho, falou sobre a importância dessas novas unidades para aumentar a oferta de atendimentos por meio dos consórcios de saúde.

“Hoje os consórcios atendem uma demanda de cerca de mil atendimentos/dia, conforme a extensão de cada município, agora com essas novas estruturas físicas mais adequadas, preparadas e organizadas, vamos conseguir aumentar o número de atendimentos, trazendo benefícios e uma maior gama na oferta de atendimentos a toda população”, disse.

Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Ivoliciano Leonarchik, a descentralização do serviço da saúde é muito importante, principalmente nos municípios menores. “Alguns municípios têm dificuldades na contratação de prestadores e profissionais médicos. Considerando essas novas estruturas, teremos uma maior agilidade e acima de tudo uma maior economia para essas cidades. Isso vem a atender de forma eficaz às demandas nesses locais”, disse.

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, agradeceu ao governo do Estado pelo investimento na saúde. “Essa é uma obra muito esperada por todos os usuários, cada região tem suas necessidades, mas a saúde nunca espera. Deixo a minha gratidão em nome de toda região, por essa conquista que fará diferença enorme na vida dos munícipes do norte do Paraná”, afirmou.

Estruturas – Em Campo Mourão, Cornélio Procópio e Paranavaí serão 37 consultórios e 10 salas de exames incluindo radiologia, endoscopia e colonoscopia. Além do atendimento ambulatorial, alguns AMEs contarão com Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises. Em Campo Mourão, será disponibilizado anexos de odontologia e laboratório de análises, com um investimento que ultrapassa R$ 19 milhões.

Em Cornélio Procópio, o investimento é de mais de R$ 20 milhões e conta com um Centro de Especialidades Odontológicas. O aporte aproximado para Paranavaí é de mais de R$ 20 milhões. A unidade contará com anexos de odontologia, fisioterapia e laboratório de análises. Em União da Vitória, Ivaiporã, Irati e Cianorte o AME abrigará cerca de 22 consultórios e sete salas de exames incluindo radiologia. O investimento para os quatro municípios gira em torno de R$ 50 milhões.

Para o AME Litoral, será realizada a reforma da antiga Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá. Localizado ao lado do Hospital Regional do Litoral, o imóvel possui dois andares, com área estimada em aproximadamente 872 metros quadrados. Serão realizados atendimentos de especialidades por meio de 15 consultórios, um núcleo de fisioterapia e área administrativa. O valor estimado para a reforma é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Em Ponta Grossa, o AME será implantado dentro do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e, além do atendimento de saúde à população, com a participação dos estudantes de medicina e residentes, o ambulatório abrigará área didática contribuindo para a formação de profissionais na área da saúde, através de salas de aula, sala de métodos ativos, auditórios e salas de conferência. O valor estimado é de R$ 11 milhões.

Regionalização – No total, o projeto do Governo do Estado prevê a implementação de 12 Ambulatórios Médicos de Especialidades. Em Jacarezinho será investido cerca de R$ 18 milhões e os municípios de Colombo e São José dos Pinhais também serão contemplados.

Fonte: Agência Estadual de Notícias