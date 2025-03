Governo do Estado contrata projeto de ponte que ligará Mirador a Guaporema

Mais uma ponte sobre o Rio Ivaí começou a sair do papel nesta segunda-feira (17/3), dessa vez ligando Mirador e Guaporema, na chamada Costa Rica do Paraná, no Noroeste. O Governo do Estado anunciou a contratação da empresa que vai fazer o projeto da ponte, contratada por meio da Paraná Projetos. O investimento será de R$ 4,3 milhões. A ponte terá 200 metros de extensão na PR-180 e mais 500 metros de pavimento em cada lado do rio, atendendo os dois municípios.

A empresa vai fazer as análises necessárias de engenharia e arquitetura para elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e complementares e compatibilização BIM. A ideia é permitir a circulação de veículos de passeio, caminhões e ônibus e do sistema viário associado, com pavimentação asfáltica.

"Este é um importante passo no desenvolvimento dessa que é uma das áreas turísticas que mais crescem no Estado. Essa obra significa mais crescimento, desenvolvimento e, naturalmente, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior apoiando essas iniciativas de conexão, está levando, também, mais infraestrutura e, por consequência, mais desenvolvimento para o nosso Paraná”, disse o secretário de Planejamento, Guto Silva.

Segundo ele, a expectativa é de que os projetos sejam concluídos até julho para, em seguida, iniciar o processo de licitação, cuja expectativa é que possa ser aberta ainda este ano.

Márcio Nunes destacou a importância deste trabalho conjunto do governador com os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa e os prefeitos para viabilização de recursos. “A união faz a força, este grande projeto, voltado ao projeto Costa Rica, beneficia muitos municípios no Noroeste do Paraná, criando o maior projeto de turismo do Estado”, disse.

O prefeito de Mirador, Fabiano Travain, expressou sua gratidão. "Essa obra, que será a mais importante da história do município, concretiza um sonho dos meus avós e que em breve veremos acontecer", disse. “A gente sonhou com a balsa e acordou com a ponte”, complementou o prefeito de Guaporema, Beto Castiglioni. A deputada estadual Maria Victoria também acompanhou a assinatura.

A iniciativa se soma a outra voltada à região, a pavimentação de 54 km e a construção de uma ponte na PR-218, ligando Querência do Norte e Icaraíma, anunciada há alguns dias.

Fonte: Agência Estadual de Notícias