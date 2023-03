Governo do Estado executa R$ 134,6 milhões em obras urbanas em cidades do Noroeste

Mais de R$ 134,6 milhões em obras de infraestrutura urbana estão em execução nos municípios da região Noroeste do Paraná. As ações são do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), com o apoio das prefeituras.

Nesta quinta-feira (9/3), o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, acompanhou o governador em exercício Darci Piana à Paranavaí para conversar com prefeitos da região sobre o andamento das obras, pleitos e investimentos futuros. Nesta sexta-feira (10/3), o secretário se reúne com prefeitos em Umuarama.

“Estamos mostrando nosso rol de obras públicas e tirando dúvidas técnicas sobre os projetos em andamento. O Estado continua grande parceiro das prefeituras no desenvolvimento social e econômico dos municípios”, afirmou Pimentel.

Uma das cidades que está recebendo obras é Icaraíma, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O distrito de Porto Camargo, às margens do Rio Paraná, conta com grande potencial turístico devido a prainha de água doce indicada para banho, passeios de barco e lancha e pesca.

Para desenvolver toda essa capacidade, a Secretaria das Cidades está investindo em Porto Camargo mais de R$ 22 milhões em pavimentação de vias urbanas com drenagem e a urbanização das calçadas.

São obras que ajudam Flademir Vitoriano, 45 anos. Nascido em Icaraíma, ele é dono de uma pequena marina, que funciona também como loja de iscas e conveniência. “Essas obras estão ajudando muito. Antes era sujo. Agora está mais organizado e vem mais turistas. As marinas estão cheias. Não tem espaço para nada”, diz.

Outros municípios da região também estão sendo contemplados com pavimentação urbanas, mas os investimentos vão além e incluem a construção de uma praça em Nova Olímpia, a reforma de um teatro em Paranavaí, quadras de esportes e equipamentos urbanos diversos.

Para manter esse ciclo de investimentos, o governo estadual deve lançar nos próximos meses um grande programa de pavimentação voltado especialmente aos municípios com menos de sete mil habitantes. “Esses municípios vão contar com recursos de até R$ 5 milhões a fundo perdido, isto é, sem contrapartida da prefeitura”, explicou Pimentel.

Fonte: Agência Estadual de Notícias