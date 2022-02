Governo do Estado licita conservação de 592,36 km de rodovias da região Noroeste

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta sexta-feira (25/2) os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que disputam a licitação dos serviços de conservação e manutenção de 592,36 quilômetros de rodovias na região Noroeste do Estado, dividida em dois lotes. Ao todo, as melhorias vão atender diretamente os 271.151 habitantes destes 27 municípios, além de todos os condutores que trafegam pela região.

Após análise dos documentos pela comissão de julgamento será publicado um aviso em Diário Oficial e no portal Compras Paraná anunciando as vencedoras. A publicação abre o período de recursos e contrarrazões, após o qual será feita a homologação do resultado e adjudicação do objeto da licitação. A partir daí começam os trâmites internos para assinatura dos dois contratos.

Confira os municípios beneficiados em cada lote:

Lote A - 263,09 km:



Mapa do Lote A



Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Marilena, Nova Londrina, Paranapoema, Paranavaí, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Terra Rica.

Lote B - 329,27 km:



Mapa do Lote B



Alto Paraná, Amaporã, Loanda, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, São Pedro do Paraná e Tamboara.

Melhorias - O edital prevê a execução de serviços rotineiros de conservação, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e tapa buracos emergencial. Serão múltiplas frentes de trabalho atuando para garantir o cumprimento do prazo contratual de 365 dias e atender a população o mais breve possível.

Dentro do lote A será priorizado o atendimento à PR-569 entre Nova Londrina e Marilena, a PR-182 entre Diamante do Norte e a divisa com São Paulo, e a PR-464 entre Inajá e a localidade de Paranareal.

No lote B os trechos priorizados serão a PRC-158 entre Tamboara e Paranavaí, a PR-218 entre Paranavaí e o distrito de Graciosa, e a PR-559 entre Paraíso do Norte e Mirador.

Os critérios para definir a ordem em que os trechos receberão os serviços incluem o estado atual do pavimento e o volume diário médio de tráfego de veículos.

Andamento – No final do ano passado o DER/PR licitou e contratou serviços de conservação em 307,56 quilômetros de rodovias, também da região Noroeste, um investimento de R$ 53.254.177,99. Os trabalhos tiveram início em novembro.

Neste contrato são atendidas rodovias de Cianorte, Cidade Gaúcha, Floraí, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Nova Esperança, Nova Olímpia, Presidente Castelo Branco, Rondon, São Carlos do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapira e Terra Boa, beneficiando os mais de 200 mil habitantes dos 16 municípios.

Fonte: Agência Estadual de Notícias