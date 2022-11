Governo executa programa de segurança viária entre Nova Londrina e Porto São José

A PR-577, entre os municípios de Nova Londrina e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Estado, está recebendo reforço da segurança viária por meio de serviços do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O trecho vai desde o entroncamento com a BR-376 até o distrito de Porto São José, em uma extensão de 19,35 quilômetros.

As melhorias são feitas pelo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), que contempla execução da sinalização horizontal e sinalização vertical da via, além da instalação de dispositivos de segurança.

A pintura da sinalização horizontal do trecho da PR-577 já tem 98% de conclusão, assim como a instalação das tachas refletivas. Com o projeto executivo em elaboração, serão implementadas na sequência as placas de sinalização vertical e demais dispositivos de segurança.

“Estamos sempre buscando deixar as rodovias estaduais mais seguras. E com o Proseg Paraná conseguimos fazer isso de forma rápida”, diz o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. “São mais de 3 mil quilômetros de rodovias da região Noroeste que estão recebendo reforço de sinalização e dispositivos que melhoram a segurança, principalmente no período noturno”.

Programa – A PR-577 integra o Lote 6 do programa, que abrange 1.590,46 quilômetros da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, e conta com um investimento de R$ 58,83 milhões. O prazo deste contrato é até novembro de 2024. Ao todo, o Proseg Paraná é divido em 8 lotes, com um investimento total de R$ 412,2 milhões para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias estaduais.

Fonte: Agência Estadual de Notícias