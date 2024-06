Infraestrutura da pequena Mirador é transformada com apoio do Governo

Asfalto novo que vai chegar a 80% da cidade, iluminação de LED, pavimentação da estrada rural até o distrito de Quatro Marcos, barracão industrial e uma unidade do Meu Campinho. A infraestrutura de Mirador, no Noroeste do Paraná, está sendo transformada com apoio do Governo do Estado, com investimentos que somam quase R$ 14 milhões. Nesta sexta-feira (14/6), o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na cidade para vistoriar as obras.

Com uma população de 2.238 pessoas, segundo o Censo 2022, Mirador foi o município que inspirou a criação do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva pavimentação asfáltica e iluminação de LED nos municípios de pequeno porte do Paraná. Isso porque apenas 30% da cidade tinha ruas pavimentadas, com muita poeira e lama inclusive nas vias da área central.

“Mirador era uma cidade que tinha praticamente só chão batido. E foi para resolver problemas como esse que lançamos o Asfalto Novo, Vida Nova, que está levando 100% de asfalto a mais 220 municípios de uma só vez”, afirmou Ratinho Junior. “E são muitas obras no município. Temos a pavimentação da área rural, para ligar a cidade aos distritos, o barracão para atrair empresas que vão gerar emprego e o Meu Campinho, que é um local adequado, com campo de grama sintética, para a piazada se divertir. É uma parceria boa com o município”.

O investimento em Mirador pelo programa é de R$ 5,5 milhões, o que vai garantir pavimentação de 19,3 mil metros quadrados de vias com serviços completos, incluindo terraplenagem, base, revestimento, meio-fio, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos, além da iluminação, com 494 luminárias LED. Além disso, o município também recebeu mais R$ 2 milhões a fundo perdido da Secretaria de Estado das Cidades para pavimentação de outras ruas.

O prefeito Fabiano Travain contou que nem mesmo as ruas próximas à prefeitura eram pavimentadas. "Tinha casas aqui na área central construídas há 40, 50 anos. As pessoas viviam na poeira quando fazia seca e na lama quando chovia", disse. "Agora a população está muito contente, porque valoriza o imóvel, dá qualidade de vida, melhora as condições de saúde. Porque muitos sofriam com problemas alérgicos, e agora com asfalto todos esses problemas vão acabar".

Estrada Rural – O distrito de Quatro Marcos, onde vivem cerca de 400 pessoas, também vai ter a estrada pavimentada. O trecho de 4,5 quilômetros vai receber blocos sextavados, em um investimento de R$ 5,5 milhões do Governo do Estado junto com a contrapartida de R$ 570 mil do município. O projeto faz parte do programa Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que está pavimentando mais de 1,2 mil quilômetros de estradas rurais em 345 municípios.

Além de agilizar o escoamento da produção dos agricultores familiares do distrito, a obra também garante um acesso mais fácil da população a serviços de saúde, educação e no deslocamento até a cidade. O trecho também facilita a ligação entre as rodovias PR-559 e PR-218, ligando Mirador a Amaporã e Paranavaí.

Meu Campinho – A criançada de Mirador também tem muito o que comemorar. Elas têm acesso agora a lugar adequado para brincar e praticar esportes, com o Meu Campinho construído pelo Governo do Estado. O espaço conta com playground moderno, quadra de basquete e quadra de futebol com grama sintética. O investimento da Secid na unidade foi de R$ 778,5 mil.

Ao lado do Meu Campinho, o governo também está construindo um barracão industrial. Com repasse de R$ 591,5 mil da Secid, o projeto está em pouco mais de 60% de execução e será disponibilizado pelo município para que empresas se instalem para gerar emprego para a população. A prefeitura já aprovou o projeto para a instalação de um segundo barracão na cidade.

Rio Ivaí – O governador anunciou ainda que o Estado fará os estudos para recolocar uma balsa sobre o Rio Ivaí, para ligar Mirador ao município de Guaporema. Atualmente, para se deslocar entre as duas cidades, a população precisa fazer um desvio de mais de 60 quilômetros.

Presenças – Acompanharam a visita os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do Turismo, Marcio Nunes; e os deputados estaduais Alexandre Curi e Soldado Adriano José.

Fonte: Agência Estadual de Notícias