Licitação do novo Trevo Catuaí em Maringá é arrematada por R$ 49 milhões

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou nesta segunda-feira (03) a sessão de disputa de preços do novo Trevo Catuaí, em Maringá, no Noroeste. O trevo será substituído por um novo viaduto, que receberá o nome Divanir Braz Palma. Foi declarada arrematante a empresa Contersolo Construtora de Obras Eireli, pelo valor de R$ 49 milhões. Cinco empresas participaram da disputa, oferecendo propostas cada vez menores.

Agora a empresa tem três dias úteis para encaminhar à Comissão de Contratação do DER/PR sua proposta de preços, bem como os documentos de habilitação previstos em edital. O Departamento analisará ambos e publicará o resultado em Diário oficial e no portal Compras Paraná. A licitação acontece na modalidade Concorrência com regime de Contratação Integrada (CI), em que uma mesma contratada fica responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo de engenharia e pela execução dos serviços.

A obra vai substituir o atual Trevo do Catuaí, nas proximidades do Shopping Catuaí, por uma interseção em desnível. A BR-376 será rebaixada e serão implantadas duas passagens superiores, ligando a PR-317 e a Avenida João Pereira, que servirão como uma rotatória para acessar vias municipais e comércios locais. O projeto inclui, ainda, a execução de duas passarelas para pedestres e vias marginais na BR-376. O prazo de execução será de dois anos, após assinatura de contrato e emissão de Ordem de Serviço.

O edital utiliza como base um anteprojeto de engenharia doado ao DER/PR pela Prefeitura de Maringá.

Fonte: Agência Estadual de Notícias