Ligação rodoviária entre Japurá e São Carlos do Ivaí vai ganhar nova ponte

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a construção de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí, na PR-498, ligando os municípios de Japurá e São Carlos do Ivaí, na região Noroeste. A obra prevê ainda a execução de variantes da rodovia em ambas as margens para ligação com a ponte.



Mapa nova ponte Rio Ivaí, na PR-498 - clique para ampliar



- clique para ampliar

A licitação acontece na modalidade Concorrência com Regime de Contratação Integrada, em que empresas interessadas vão participar de uma sessão de disputa online, oferecendo propostas de valores cada vez menores até uma ser definida como a melhor classificada. A disputa está marcada para o dia 15 de agosto, no portal de compras do Governo Federal, o Compras.gov.br.

O orçamento da obra é sigiloso, conforme permitido pela legislação vigente, visando estimular as interessadas a estudar com atenção e cuidado o edital e anexos antes de elaborar uma proposta de preço.

“A nova ponte do Rio Ivaí, ligando Japurá e São Carlos do Ivaí é mais uma conquista do governo Ratinho Junior, construída a muitas mãos, com esforços dos municípios dos nossos deputados estaduais e federais, todos trabalhando para trazer desenvolvimento e melhorias para os habitantes da região”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. “São mais de 1.500 metros de obra, incluindo a ponte e a pavimentação dos novos trechos da rodovia, que vão aposentar a antiga travessia por balsa”.

A ponte terá 360 metros de comprimento, e largura de 13,40 metros, sendo duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 2,50 m, faixas de segurança de 0,20 m e barreiras de concreto New Jersey nas laterais.

Em ambas as margens serão pavimentados trechos variantes da PR-498, em um total de 1.180 metros de extensão. A pista será simples e de pavimento semirrígido, em que a base é composta de brita graduada tratada com cimento e a camada superior é de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). As faixas de rolamento terão 3,60 metros de largura cada, com acostamentos de 2,50 metros somente nas cabeceiras, facilitando o encaixe com a ponte.

“Será uma redução de cerca de 20 minutos no trajeto entre os municípios de Japurá e São Carlos do Ivaí, com a implantação da nova ponte. Vamos facilitar e agilizar o deslocamento de veículos, também tornando o trecho mais uma opção para o tráfego de longa distância”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “Inclusive a ponte será elevada o suficiente para evitar alagamentos durante as cheias do Rio Ivaí, situação que costuma interromper a travessia atual”.

O prazo contratual é de 1.080 dias (três anos), prevendo os primeiros 180 dias para realização de estudos e elaboração de uma concepção do projeto da ponte, com a elaboração do projeto básico e executivo devendo ser concluídos nos primeiros 360 dias. Os demais 720 dias serão dedicados à execução da obra em si.

