Mais de R$ 5 milhões do Nota Paraná já foram transferidos para o IPVA; prazo vai até dia 30

Mais de R$ 5 milhões em créditos do Nota Paraná foram transferidos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 até esta segunda-feira (25/11). O prazo para fazer a transferência dos valores em 2024 encerra em 30 de novembro. A Secretaria de Estado da Fazenda reforça o alerta sobre o prazo, já que o montante transferido até agora para esse fim é menor que no ano passado, que foi de R$ 6,9 milhões para desconto do imposto, ou seja, uma redução de cerca de 28%.

A utilização dos créditos como desconto no IPVA é uma das várias formas de utilizar os valores devolvidos e sorteados mensalmente pelo Nota Paraná. Contudo, como destaca a coordenadora do programa, Marta Gambini, os consumidores precisam ficar atentos ao prazo para não perder o benefício. "Neste ano, o prazo para fazer a transferência acaba em um sábado, então o ideal é não deixar o pedido para última hora, já que não há como fazer a solicitação depois do dia 30", explica. Desde 2016, foram usados mais de R$ 82,5 milhões para abater o tributo.

Até o momento, segundo a Receita Estadual, 71.089 veículos já utilizaram valores do Nota Paraná no IPVA 2025. A solicitação pode ser feita tanto pelo site oficial do programa quanto pelo app disponível para celulares. Marta reforça que não há um valor mínimo para fazer essa transferência. "Os consumidores cadastrados podem usar qualquer valor em suas contas para conseguir esse desconto, sem um mínimo", explica. "A única restrição é que não é possível pagar o imposto de terceiros, somente o de veículos atrelados ao seu nome".

Os valores disponíveis para transferência podem ser tanto aqueles obtidos nos sorteios mensais do programa quanto devolvidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). "Como esses créditos têm validade de um ano na conta do Nota Paraná, utilizá-los para o pagamento do IPVA é uma ótima forma de aproveitá-los", sugere a coordenadora.

Como utilizar – Para transferir, é preciso acessar o site do Nota Paraná, fazer o login com CPF e senha, clicar na aba “Minha Conta Corrente” e selecionar “Transferir crédito para pagamento de IPVA”.

A opção de transferência para este fim fica disponível apenas durante o mês de novembro. Por ser integrado com o sistema do Detran/PR, não é necessário preencher dados de número de placa ou Renavam. Por isso, só é possível fazer a transferência para veículos e propriedade do contribuinte.

Caso o veículo não esteja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, entre em contato pelo WhatsApp (44) 99831-9499.

Nota Paraná – Programa do Governo do Estado, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras feitas no comércio varejista. Além de créditos, também há sorteio de prêmios mensais em dinheiro aos contribuintes.

Para participar, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados no IPVA.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: Agência Estadual de Notícias