O fim de ano chegou. A previsão é que o movimento nas rodovias da região de Maringá tenha um fluxo 15% maior a partir das 17 horas desta sexta, 20/12. A estimativa é da concessionária Viapar, empresa responsável pela administração do Lote 2 do Anel de Integração do Paraná, nas regiões Norte, Noroeste e Oeste.

Os trechos mais movimentados devem ser a BR-376, sentido litoral e extremo Noroeste. Também tem sido verificado, nos últimos anos, um aumento de veículos no sentido Paranavaí. O fluxo também deve ser grande no dia 2 de janeiro, data a ser evitada assim como o dia 23 de dezembro.

A Viapar orienta os motoristas para que façam uma viagem programada e que revisem os veículos antes de pegar a estrada. Devem ser verificados: pneus (inclusive estepe), suspensão, parte elétrica, óleo motor, água do reservatório do radiador, faróis, lâmpadas de sinalização, correia, para-brisa e outros itens constatados por um mecânico. Os motoristas também devem respeitar a sinalização, utilizar o cinto de segurança, cadeirinha e não beber antes de dirigir e não usar o celular.

Curiosamente, a época das festas de fim de ano é a segunda data com maior volume no ano, perdendo apenas para a Páscoa.

Serviço – Consulte o site www.viapar.com.br. A concessionária dispões de guinchos para atender aos usuários. Para acioná-los basta ligar para o telefone 0800 601 6001.

Fonte: Assessoria de Comunicação / VIAPAR