No feriadão houve queda de 43% nos acidentes rodoviários

Os acidentes de trânsito em rodovias estaduais no feriado de Corpus Christi tiveram uma redução de 43% em todo o Paraná, comparado ao mesmo feriado do ano passado (de 100 casos caiu para 57).

O balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), divulgado nesta segunda-feira (15/6), aponta ainda que os casos de embriaguez ao volante e excesso de velocidade também caíram. No Litoral, houve apenas três acidentes, sem mortes.

A Operação Corpus Christi iniciou-se às 14 horas de quarta-feira (10/6), e seguiu até a meia-noite de domingo (14/6), em todo o Paraná.

Nos cinco dias de feriado prolongado, o Batalhão Rodoviário registrou 57 acidentes, com 63 pessoas feridas e seis mortes. No mesmo feriado de 2019, houve 100 acidentes, 97 feridos e cinco mortes.

A comparação entre este Corpus Christi e o do ano passado aponta que houve redução de 43% nos acidentes, de -35% no número de feridos, e um leve acréscimo de 20% nas mortes (uma morte a mais neste ano).

O Batalhão Rodoviário intensificou a presença na pista, com operações de radar e de alcoolemia, para flagrar abusos de motoristas e infrações de trânsito. O trabalho dos policiais rodoviários rendeu, neste feriado, 1.707 autuações de trânsito, além de 1.207 imagens de radar de excesso de velocidade, e 16 testes etilométricos, números inferiores aos registrados no mesmo feriado de 2019, quando foram 1.738 autuações, 5.551 imagens de radar e 1.577 testes etilométricos.

Houve ainda flagrantes de embriaguez ao volante em alguns pontos do Estado. Os policiais rodoviários lavraram sete multas e prenderam cinco motoristas pelo crime, ao passo que no Corpus Christi do ano anterior foram 12 multas e três prisões.

Nas rodovias que cortam o litoral do Estado, houve três acidentes de trânsito, com cinco feridos e nenhuma morte, sendo que no feriado do ano anterior foram quatro acidentes e três feridos, também sem óbitos.

Reforço – O trabalho ao longo do feriado, segundo o Comandante do BPRv, tenente-coronel Olavo Vianei Francischetti Nunes, foi para reforçar a fiscalização de trânsito para reduzir o número de mortes e mutilados, além de desenvolver um trabalho para combater a criminalidade que opera na rodovia, como o tráfico de drogas e de armas, o contrabando e o descaminho, e de prestar apoio às autoridades sanitárias do Estado e dos municípios para frear o avanço do coronavírus.

“Estivemos presentes em 85 pontos em todo o Estado, com no mínimo três policiais por ponto, atuando na fiscalização sanitária, no combate aos crimes que ocorrem nas rodovias e na fiscalização de trânsito, para reduzir acidentes e mortes”, disse o tenente-coronel Vianei.

O efetivo durante o feriado foi de 250 policiais militares rodoviários por dia, nos 56 Postos Rodoviários do Estado, nos 13 pontos de fiscalização sanitária, além dos quatro bloqueios no Litoral e outros 12 locais onde há maior número de acidentes, de excesso de velocidade e de ultrapassagem em local proibido.

Houve ainda o uso de equipes policiais volantes com módulos móveis para fiscalização de trânsito com uso de radares móveis e etilômetro.

O BPRv mobilizou também efetivos dos Postos Rodoviários, equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e do Canil para intensificar as atividades nas rodovias. As equipes especializadas fizeram abordagens e empregaram cães de faro nas fiscalizações a ônibus, caminhões e carros de passeio para localizar drogas e armas.

Na quinta-feira (11/6), o Canil do BPRv apreendeu 20 quilos de maconha em Bandeirantes, escondidos em um ônibus que seguia para São Paulo.

Já na região Noroeste, na quarta-feira (10/6), as equipes apreenderam R$ 35 mil em cigarros contrabandeados em Iporã, também num ônibus de viagem. Outra grande apreensão durante o feriado foi na cidade de Sertaneja, no domingo (13/6), em que foram encontrados 260 quilos de maconha em um carro.

